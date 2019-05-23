حملة على السجائر الإلكترونية وإغلاق 41 منشأة تبغ (صور)

عمّان- الغد- أغلقت المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء 41 منشأة غير مرخصة لبيع التبغ، وأتلفت وصادرت 88 سيجارة إلكترونيّة و 17 أرجيلة إلكترونية مجهولة المصدر، بحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس.

كما أتلفت المؤسّسة وصادرت 470 عبوة سائل سيجارة إلكترونية منكّهة، بعضها يتم إنتاجه بشكل عشوائي، أو تحضيره داخل المحلات التي تم ضبط المواد بداخلها، تفتقر لمعايير السلامة العامّة والجودة وممارسات التصنيع الجيدة.

جاء ذلك خلال حملة للرقابة والتفتيش نفّذتها المؤسّسة عبر فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة على مؤسّسات بيع التبغ والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بهدف ضبط المؤسسات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتضمّنت الحملة زيارة 129 منشأة، وايقاف 19 محل تدخين، وضبط 40 مستلزماً للسجائر الإلكترونيّة و 64 مستلزماً للأرجيلة الإلكترونية؛ فيما تبيّن التزام 93 محل تدخين بعدم بيع السجائر الإلكترونية ومستلزماتها.

وأشارت المؤسسة الى أنه تمّ ربط أصحاب المؤسسات المخالفة بكفالات مالية منعاً لتكرار المخالفات ولحين استكمال الإجراءات القانونيّة المعمول بها.

وتأتي الحملة عقب اتخاذ مجلس الوزراء بتاريخ 19 أيار الحالي قراراً يتضمّن تفويض المؤسسة العامة للغذاء والدواء بصلاحيات الرقابة والتفتيش والإجراءات التنظيمية على التبغ ومنتجاته، بما فيها السجائر الإلكترونيّة ومستلزماتها.

وأكدت المؤسسة أنّ المواد المضبوطة والتي تمّ إتلافها أُدخِلت إلى المملكة بشكل غير قانوني وغير مشروع، ودون أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصّة، وكونها مخالفة للتعليمات الفنية المعتمدة في الدول التي تسمح بتداول السجائر الإلكترونيّة، مشددة على أنّها ستستمر بحملاتها التفتيشية المكثفة في جميع محافظات المملكة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم. ولفتت إلى أنّه وحتى تاريخه، لم تتقدّم أيّ جهة بطلب الحصول على الموافقات اللازمة من المؤسسة العامّة للغذاء والدواء للسماح لها باستيراد السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، مؤكدة أنّ هذه الحملة تسعى إلى زيادة في الوعي لدى محلات بيع التبغ بعدم شراء أو تداول هذه النكهات الا بعد إجازتها أصوليّاً من المؤسسة.

وأكدت أنّ الكثير من النكهات المستعملة ضارة وتحتوي على تراكيز عالية من مادة النيكوتين تتجاوز الحدود المعتمدة عالميّاً والتي قد تسبب خطراً على صحة الإنسان، داعية المواطنين الى عدم شراء السجائر الإلكترونيّة ومستلزماتها التي تباع عبر المواقع الإلكترونيّة، لعدم مأمونيتها وصعوبة معرفة مكوناتها وطبيعة النكهات المستعملة ونسب النيكوتين الموجودة فيها.

وأشارت إلى أنّها بصدد إصدار التعليمات الفنية اللازمة لتنظيم استيراد وتداول السجائر الإلكترونية ومستلزماتها حسب الأسس المعمول بها عالميّاً.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.