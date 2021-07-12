حملة على موازين وقبانات الأضاحي

عمان -الغد- أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير أن كوادر المؤسسة، نظّمت العديد من الجولات التفتيشيّة للتحقق من الموازين والقبانات المخصصة لبيع الأضاحي واللحوم الحيّة، في الساحات والحضائر والملاحم المخصصة لبيعها، وذلك مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت المهندسة الزهير إن هذه الجولات تأتي ضمن الخطط التفتيشيّة للمؤسسة، التي تستهدف حماية المواطن، والتحقق من دقّة الأوزان والموازين ومنع تعرّض المواطن للغبن أو الغش في الوزن.

وشدّدت المهندسة الزهير على أن الفرق التفتيشيّة ستواصل جولاتها المكثّفة على قبانات الأضاحي خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وستستمرّ باستقبال شكاوى المواطنين طيلة أيام العطلة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد 065301243 أو عبر تطبيق “بخدمتكم” أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo ، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/2O6n3Zq .

وتأتي هذه الجولات استكمالاً للجهود المستمرّة التي تبذلها المؤسسة في التحقق من دقة الأوزان والموازين والقبانات الأرضيّة على مدار العام، حيث تحققت المؤسسة منذ بداية هذا العام من (740) ميزاناً وقبّاناً أرضيّاً.