حملة لتثقيف 20 مدرسة حكومية لتقليل النفايات وإدارتها

عمان- الغد- يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برفع مستوى الوعي حول إدارة النفايات الصلبة في الأردن من خلال تثقيف الأطفال لبناء جيل واع بيئياً.

استهدفت الحملة، التي حملت عنوان “نفاياتنا مسؤوليتنا” ودعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، الطلاب الأردنيين والسوريين في 20 مدرسة حكومية وركزت على الإدارة المستدامة للنفايات.

وتعرف ألفا طالب وطالبة في عمان، تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، على كيفية إدارة النفايات الصلبة وأهمية تقليل النفايات في سلوكياتهم اليومية.

وتم تنظيم الحملة في سياق خطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستجابة لأزمة اللاجئين، والتي تتضمن استثمارات مع أمانة عمان الكبرى لتوسيع وتحسين إدارة النفايات الصلبة في الغباوي، مكب النفايات الرئيسي في العاصمة. ويعالج المكب نحو 4300 طن من النفايات يومياً، وقد تعرض لضغط شديد بسبب تزايد عدد السكان، بما في ذلك توافد اللاجئين السوريين إلى الأردن منذ عام 2011.

ونفذت منظمة ” العجلات الخضراء” المحلية غير الحكومية الحملة التي ثقفت الطلاب حول التحديات التي ستشكلها زيادة النفايات في الأعوام القادمة، وأهمية تدوير المواد وإعادة استخدامها، والخطوات التي يمكن لكل شخص اتخاذها لبناء مدينة أكثر خضرة واستدامة. وهدفت الحملة إلى تعزيز شعور الطلاب بالمسؤولية وغرس ثقافة إيجابية لديهم بشأن إعادة التدوير.

وأقيمت فعالية ختامية احتفالاً بنهاية الحملة الناجحة حضرها الدكتورة هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماريا حاجيثودوسيو، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ويوسف الشواربة، أمين عمان. ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع أمانة عمان الكبرى في مجال تطوير البنية التحتية للبلديات منذ عام 2015 لمواجهة العديد من التحديات العديدة، بما في ذلك بناء خلية إضافية في مكب الغباوي وإنشاء نظام لاسترجاع غاز المكب لتوليد الكهرباء من النفايات، وهي تقنية رائدة في المنطقة. كما انضمت مدينة عمان إلى مشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وحتى الآن، استثمر البنك 112.5 مليون دينار أردني (أي ما يعادل 144.2 مليون يورو) من القروض لتحسين عمليات أمانة عمان الكبرى واستفاد من دعم المانحين من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والصندوق الدولي للتعاون والتنمية في تايوان والحساب المتعدد المانحين لدول جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (أستراليا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، اسبانيا، السويد، الصين تايبيه، المملكة المتحدة).

ومنذ انضمام الاردن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2012، استثمر البنك أكثر من 1.5 مليار يورو في 50 مشروعاً في المملكة.