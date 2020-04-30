حملة لتزويد الأسر المتأثرة بأزمة كورونا بأجهزة لمتابعة دروس أبنائها

عمان- أطلقت مؤسسة ” انا اتعلم” حملة بعنوان “درسي بإيدك” والتي تقوم على تزويد العائلات المتضررة، بالأجهزة الإلكترونية (اللوح الذكي، اللابتوب) ليتمكن أطفالهم من استكمال ومتابعة دروسهم عن بعد.

وأشارت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، الى أن هذه الحملة تأتي نظرا للتحديات التي تواجه العديد من الأسر في التعامل مع التعلم عن بعد خلال الإغلاق الصحي بسبب فيروس كورونا وعدم القدرة على الوصول للدروس الإلكترونية لانعدام توفر الأجهزة الإلكترونية أو الاتصال المناسب بالإنترنت، إضافة الى دعم جهود الحكومة في هذه الازمة.

وبينت المؤسسة انها تقوم من خلال حملة ” درسي بايدك” على جمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة والجديدة من المتبرعين كالمؤسسات والشركات وحتى الأفراد، ونقلها إلى العائلات ذات الدخل المتدني والمتأثرة بالإغلاق الصحي بسبب كورونا في كل من الأزرق، خريبة السوق، مخيم البقعة، مخيم سوف، دير علا، الزرقاء، جرش والطفيلة. وبحسب البيان، فان وجود عائلات لديها أكثر من طفل في عمر المدرسة ولا يتوفر لديها العدد الكافي من الأجهزة الإلكترونية ما دعا المؤسسة للعمل على مساعدتهم بتوفير أجهزة لهم، ما ينعكس على الوقت المتوفر للأطفال في متابعة دروسهم عن بعد.

واشار البيان إلى ان مؤسسة “أنا أتعلم” سيقوم باستلام الأجهزة ومن ثم تسليمها للعائلات مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة العامة التي توصي بها الحكومة، حيث يمكن للمتبرعين والمهتمين التواصل مع المؤسسة عبر البريد الإلكتروني Campaign@ilearnjo.com أو الاتصال برقم الهاتف 0792828150 ، او التواصل من خلال الواتس آب 0792828160.-(بترا)