حملة لتنظيف شارعي البحر الميت والمغطس

حابس العدوان

الشونة الجنوبية – باشرت بلدية الشونة الوسطى بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة ووزارتي الزراعة والأشغال بحملة لتنظيف شارعي البحر الميت والمغطس.

وقال متصرف لواء الشونة الجنوبية، رئيس لجنة بلدية الشونة الوسطى، الدكتور طايل المجالي إن الحملة تأتي للمحافظة على المناطق المحيطة بالمنطقة السياحية.

وأضاف المجالي أن البلدية مستمرة بحملاتها بشكل دوري في كافة المناطق، كما سيتم التركيز على المناطق السياحية بشكل يومي، مؤكدا اهمية النهوض بالمنطقة القريبة من المشاريع السياحية في البحر الميت وموقع عماد السيد المسيح والحفاظ على بيئتها.