حملة لزراعة 5 آلاف شجرة في مدينة الحسين بدل المتكسرة

تفقد وزيرا الزراعة خالد الحنيفات والشباب محمد النابلسي مدينة الحسين للشباب، اليوم السبت، للاطلاع على آثار المنخفض الأخير وواقع الأشجار داخل المدينة.

وأكد الحنيفات أن وزارة الزراعة تتابع ضمن الجهد التشاركي، الجولات التفقدية على حصر الأضرار والعمل على تقليم الأشجار التي من الممكن تخفيف الضرر عليها، وتوجيه الورش والفرق إلى المدن الرياضية والمؤسسات التي تحتوي على كثافة حرجية، والعمل على زراعة أشتال وغراس حرجية وأنواع مناسبة للظروف الجوية قادرة على تحمل الثلوج والرياح والتغيرات المناخية.

وأضاف: “وجهنا إلى تكثيف عمل فرق الحراج وورش الزراعة للوصول إلى كافة المؤسسات والمدن الرياضية ذات الكثافة الحرجية والعمل على تقليم الأشجار وزراعة الأشتال المناسبة”.

وبين الحنيفات أن الوزارة لديها خطة تحريج وطنية ستشمل إعادة تأهيل ما تضرر في الغابات، إضافة إلى زراعة الخط الصحراوي ومشاريع الزراعة التشاركية مع كافة الجهات.

من جانبه، أكد النابلسي وجود خسائر كبيرة وصلت إلى ما يزيد على 1500 شجرة ضمن الحصر المشترك مع وزارة الزراعة، مشددا على ضرورة استدامة العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة للعمل على تخفيف الخسائر الناجمة عن المنخفض الجوي.

وأضاف النابلسي أن الوزارة ستطلق حملات تطوعية في الأيام المقبلة، من خلال مبادرات شبابية لزراعة 5 آلاف شجرة وتعويض الخسائر التي لحقت بالثروة الحرجية في المدينة.