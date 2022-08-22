حملة للربح الأكيد تطلقها جوتن الأردن لزبائنها في السوق المحلّي

مش مسافرين بدونك!

أعلنت جوتن الأردن عن إطلاق حملة تسويقية جديدة تهدف إلى مكافأة عملائها بالعديد من الجوائز، وبأسلوب سحب ذكي يقارب “ضمانة الربح” لمستخدمي منتجاتها في كافة أنحاء المملكة.

وبحسب القائمين على الحملة؛ فقد أقرّت الشركة العديد من الطرق التي يمكن للعملاء الربح من خلالها، ابتداءً من الكوبون الملصق على المنتج والذي يتطلب كشط أي 3 مربعات، وفي حال كانت متشابهة، سيحصل العميل على الجائزة فوراً. ولزيادة فرص الربح؛ يمكن للعميل أن يضع الكوبون الذي لم يتضمن جائزة فورية في صندوق السحب للتأهل إلى فرصة ربح رحلة إلى القاهرة لمدة 4 أيام مع الإقامة. كما أنه يمكن له أن يجمع 150 كوبوناً باللون الأصفر و150 أخرى باللون الأحمر واستبدالها فوراً بتذكرة سفر إلى القاهرة مع الإقامة.

يشار إلى أن مصنع جوتن الاردن ينتج ما يصل إلى 15 مليون لتر سنوياً، على أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 35 مليون لتراً بحلول العام 2024. ويختص في إنتاج وتوزيع الدهانات المائية ذات الجودة العالية والمطابقة لمواصفات الشركة الأم (جوتن آي اس) النرويجية والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام. ويمتاز المصنع الحديث بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية في عمليات التصنيع والأتمتة الكاملة، تحت إشراف كادر أردني على قدر عالٍ من التخصص والخبرة. وقد انطلقت جوتن الاردن في 2001 وبحلول العام الحالي أصبح هناك ما يزيد عن 60 مركزاً لمزج الألوان في جميع محافظات المملكة.