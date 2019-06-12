المفرقمحافظات

حملة للنظافة العامة في المفرق

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حسين الزيود

المفرق – انطلقت اليوم، في محافظة المفرق بلواء البادية الشمالية الشرقية منطقة السعيدية الجولة السابعة من الحملة الوطنية للنظافة العامة ( بلدك بيتك) وضمن مبادرة اردن النخوة، بحسب مدير بيئة المفرق المهندس علي الشرعة.

وبين الشرعة أن هذه الجولة من الحملة الوطنية تأتي في احتفالات المملكة بعشرينية الجلوس الملكي والمناسبات الوطنية وبمشاركة شعبية ورسمية واسعة.

ولفت الى ان الحملة شملت منطقة السعيدية التابعة لبلدية الصالحية ونايفة في مسجد المهاجرين والأنصار والوسط التجاري، منوها أن هذه الحملات تهدف إلى غرس مفهوم الثقافة البيئية والممارسات الحضارية والحفاظ على ديمومة البيئة الملائمة للحياة والحفاظ على سلامة المرافق العامة والمتنزهات.

Hussein. [email protected]

مقالات ذات صلة

عامل في شركة الكهرباء يقوم بتصليح عطل كهربائي (أرشيفية)

كهرباء إربد تقرر فصل التيار عن مؤسسات لم تسدد ديونها

منذ 3 ساعات

“المياه”: تخريب مقصود بمحطة تنقية الكرك يلوث المنطقة

منذ 3 ساعات

التحقيق بشبهة انتحار خمسيني شنقا في إربد

منذ 6 ساعات

الكرك: إطلاق حملات للنظافة ومكافحة الحشرات

منذ 15 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock