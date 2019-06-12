حملة للنظافة العامة في المفرق

حسين الزيود

المفرق – انطلقت اليوم، في محافظة المفرق بلواء البادية الشمالية الشرقية منطقة السعيدية الجولة السابعة من الحملة الوطنية للنظافة العامة ( بلدك بيتك) وضمن مبادرة اردن النخوة، بحسب مدير بيئة المفرق المهندس علي الشرعة.

وبين الشرعة أن هذه الجولة من الحملة الوطنية تأتي في احتفالات المملكة بعشرينية الجلوس الملكي والمناسبات الوطنية وبمشاركة شعبية ورسمية واسعة.

ولفت الى ان الحملة شملت منطقة السعيدية التابعة لبلدية الصالحية ونايفة في مسجد المهاجرين والأنصار والوسط التجاري، منوها أن هذه الحملات تهدف إلى غرس مفهوم الثقافة البيئية والممارسات الحضارية والحفاظ على ديمومة البيئة الملائمة للحياة والحفاظ على سلامة المرافق العامة والمتنزهات.

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