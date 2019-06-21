حمل النظام الكهربائي يتراجع 3.5 % العام الماضي

رهام زيدان

عمان- تراجع نمو الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في المملكة العام الماضي بنسبة 3.5 % عن العام الذي سبقه بحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب هذه البيانات سجل الحمل الأقصى في 2018 نحو 3205 ميغاواط فيما يتوقع زيادته العام المقبل بنسبة 3.5 % إلى 3676 ميغاواط، ثم بنسبة 3.8 % إلى 4433 ميغاوط في 2025.

كما يتوقع أن يرتفع الحمل الأقصى بنسبة 3.8 % إلى 5341 ميغاواوط في 2030.

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية العام الماضي بنسبة1.5 % إلى 19755 ميغاواط ، فيما يتوقع زيادة الطلب العام المقبل إلى 21995 ميغاواط وبنسبة 4.3 %، ثم إلى 27285 ميغاواط في 2025 وبزيادة نسبتها 4.4 % وصولا إلى 33832 ميغاواط ويزيادة نسبتها 4.4 %

في 2030.

أما بالنسبة للطاقة الأولية فقد تراجع الطلب عليها العام الماضي بنسبة 3 % إلى 9712 ألف طن مكافئ نفط فيما يتوقع ارتفاعها العام المقبل إلى 10352 ألف طن العام المقبل بزيادة نسبتها 3.5 % ، وإلى 11943 الف طن مكافئ نطف العام 2025 بزيادة نسبتها 3 % ثم إلى 12457 ألف طن في 2030 وبزيادة نسبتها 3.8 %.

يذكر أن كلفة الطاقة المستهلكة في المملكة العام الماضي ارتفعت بنسبة 25 % عن العام الذي سبقه ، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أظهرت ارتفاع كلفة استيراد النفط الخام ومشتقاته العام الماضي بنسبة 22 % إلى 2.1 مليار دينار.

وبحسب هذه البينات، بلغت كلفة استهلاك الطاقة في المملكة العام 2018 ما یقارب 3 مليارات دينار مقارنة مع نحو 2.4 مليار دينار في 2017، إذ بلغت نسبة هذه الكلفة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2018 نحو 10 % فيما كانت نسبتها 8.5 % في 2017.

وتستهدف وزارة الطاقة والثروة المعدنیة تحقیق نسبة ترشید طاقة وتحسین كفاءتها العام الحالي بنسبة 12 % وفقا لمشروع موازنة 2019.

وخصص مشروع الموازنة نحو 150 ملیون دینار (منحة أوروبیة) لتنفیذ هذا البرنامج على مدار السنوات الثلاث المقبلة، فيما أطلقت الوزارة في وقت سابق الخطة الوطنیة الثانیة لترشید الطاقة بهدف خفض استهلاك ما یعادل 2000 جیجاواط/ساعة كهرباء للأعوام 2018-2020 بكلفة إجمالیة تبلغ حوالي 700 ملیون دینار.