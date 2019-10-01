خالد العميري

عمان – سيكون عشاق “الساحرة المستديرة” على موعد مع “سوبر كلاسيكو” من العيار الثقيل عندما يستضيف ريفر بليت غريمه التقليدي بوكا جونيورز على ملعب “المونيمونتال” فجر يوم غد الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الليبرتادوريس لأندية قارة أميركا الجنوبية.

ولا يغيب عن ذاكرة المتابعين، الموقعة النارية التي جمعت بين الفريقين في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي في المشهد الختامي للبطولة ذاتها، وذلك بعد اعتداء مشجعي ريفر بليت على حافلة البوكا وتحطيم النوافذ ورش رذاذ الفلفل، ليتم نقل بعض أعضاء الفريق إلى المستشفى، ليتقرر حينها تأجيل المباراة واقامتها بعد أسبوعين في ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية (مدريد)، ليفوز ريفر بليت 3-1 على غريمه بوكا جونيورز، محرزا لقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة.

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ودائما ما تشهد مواجهات “السوبر كلاسيكو” مظاهر عنف بين جمهوري الفريقين، لكن الحادثة الأشهر في تاريخ هذه العداوة، كانت في 23 حزيران (يونيو) عام 1968، حين توفي 71 مشجعا لريفر بليت في تدافع على احدى بوابات ملعب “مونومينتال”، كان معظمهم من الشباب والمراهقين، بعد قيام أنصار بوكا جونيورز برمي الأعلام المشتعلة نحو الجمهور المتدافع عند البوابات، لتحدث الكارثة حينها.

ولطخت هذه الأحداث سمعة الأرجنتين، لذا يتعامل المسؤولون بشكل احترازي في المباراة المرتقبة، لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمور، مع توقعات بوجود أكثر من ألف رجل أمن لتأمين المباراة في العاصمة الأرجنتينية، حيث نفدت كل التذاكر البالغ عددها 70 ألف تذكرة لمباراة الذهاب في ستاد مونيمونتال.

ويتخذ الناديان إجراءات احترازية خاصة بهما، حيث يستعين بوكا جونيورز بحافلة غير قابلة لكسر نوافذها، وسيخوض المباراة دون حضور مشجعين في ظل القرار الاخير بمنع جماهير الفريق الزائر من دعم فريقها، في محاولة للحد من أعمال العنف بين المشجعين، كما سيتم إبعاد جماهير ريفر بمسافة 150 مترا على الأقل من حافلة البوكا في طريقها إلى الملعب.

وسبق أن التقى الناديان في ذهاب دور الستة عشر بكأس ليبرتادوريس 2015 وحدث اعتداء من مشجعي بوكا على لاعبي ريفر باستخدام رذاذ الفلفل، وتم استبعاد ناديهم من المسابقة وصعد ريفر إلى الدور التالي.

وأجرى بوكا تعديلات على تشكيلته، التي بلغت نهائي العام الماضي، بعد رحيل ثنائي الهجوم كريستيان بافون وداريو بينيديتو والمدافع ليساندرو ماجايان وجويرمو باروس سكيلوتو، فيما لا يزال المهاجم صاحب الخبرة كارلوس تيفيز مستمرا إضافة إلى القائد كارلوس إزكويردوز، ليأتي التعزيز بضم لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسي، الذي فاجأ العالم بالانضمام إلى العملاق الأرجنتيني قادما من روما.

بدوره، سيفتقد ريفر بليت خدمات القائد ليوناردو بونزيو ولاعب الوسط المهاجم خوان فرناندو كوينتير، الذي أحرز هدفا في نهائي العام الماضي، لكن المدرب مارسيلو جاياردو لا يزال في منصبه ويأمل في حصد لقب ليبرتادوريس للمرة الثالثة في 5 سنوات.

وتقابل الفريقان في 248 مباراة من قبل بمختلف البطولات، فاز بوكا جونيورز في 88 مباراة مقابل 83 لصالح ريفر بليت، وتعادلا في 78 مباراة، فيما كان أكبر فوز يتحقق بمواجهة الفريقين لصالح بوكا جونيورز بسداسية نظيفة عام 1928، بينما فاز ريفر بليت بنتيجة 5-1 عام 1941 وهو أكبر فوز يُحققه على الغريم التقليدي.

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