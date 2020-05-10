حمّاد: إجراءات جديدة في مركز حدود العمري لمنع انتقال كورونا إلى المملكة

عمان- الغد- اكد وزير الداخلية سلامة حماد حرص الحكومة على اتخاذ افضل الاجراءات الممكنة واللازمة لتوفير اعلى درجات الحماية والامان للمجتمع الاردني وانتهاج انجع السبل والطرق التي تحول دون انتقال فيروس كورونا الى المملكة وخاصة عبر المراكز الحدودية .

جاء ذلك لدى زيارته اليوم الاحد الى مركز حدود العمري يرافقه وزراء الصحة الدكتور سعد جابر والاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش والنقل الدكتور خالد سيف ومدير الجمارك العامة اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة ومحافظ الزرقاء حجازي عساف ومدير عمليات خلية ازمة كورونا العميد الركن مازن الفراية وعدد من المعنيين والمسؤولين.

واطلع الوفد الوزاري على ابرز الاجراءات المعمول بها في المعبر للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ومنع انتقال فيروس كورونا الى داخل المملكة من خلال اتباع اجراءات الوقاية والسلامة في عمليات الشحن التجاري ونقل البضائع واستقبال القادمين عبر المعبر وغيرها .

وقال حماد انه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة في هذه الخصوص لضمان سلاسة الاجراءات المتبعة في المعبر والمتعلقة بالحجر الصحي وانتظار السائقين خلال اجراءات فحص السائقين والسيارات والشاحنات وتهيئة الساحات الموجودة في المعبر والمطلوب اعدادها من خلال وزارة الاشغال العامة والاسكان لاستقبال الشاحنات وضمان سرعة الاجراء لنقل المواد التي نحتاجها في الاردن او تذهب للدول الشقيقة في الخليج العربي .

واشار حماد الى ان دائرة الجمارك ستصدر قرارا بحيث يتم التخليص على البضائع في مركز العمري وذلك بهدف اختصار بعض الاجراءات التي تعيق سرعة وصول البضائع الى جمرك عمان ثم العودة.

كما اوضح وزير الداخلية انه سيتم دراسة جدوى امكانية الاستمرار في دخول المواد الناشفة عبر المركز الحدودي للاردن بحيث يتم اعطاء الاولوية للمواد الصحية والغذائية والمستلزمات الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن.

واستمع الفريق الوزاري الى ابرز القضايا والملحوظات المتعلقة بعمل المركز والمؤسسات الحكومية الموجودة فيه من قبل القائمين على هذه المؤسسات ، حيث اكد الوزراء ان العمل الميداني والاطلاع على اوضاع العمل على ارض الواقع يساهم الى حد كبير في تعظيم الانجاز وتجاوز التحديات ووضع حلول للمشاكل ان وجدت.

واشاروا الى ان الاولوية الرئيسية للاردن وبتوجيهات ملكية سامية هي الحفاظ على سلامة المواطن والحد من انتشار الفيروس داخل المملكة وذلك بالتوازي مع حل المشاكل الفنية التي تواجه المركز لتسهيل آلية العمل وازالة المعوقات التي قد تنتج جراء الخطوات التي تم وضعها لمنع انتشار الوباء.