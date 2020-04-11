“حنا الأردنية” جديد الفنان حسين السلمان في ظل أزمة “كورونا”

معتصم الرقاد

عمان- أطلق الفنان حسين السلمان أغنية حملت عنوان “حنا الأردنية” من كلمات رائد الشطناوي، وتوزيع فراس حجازين، لتعبر عن الحالة التي يمر بها الأردن في ظل أزمة “كورونا”، وسعيا وراء رفع المعنويات والشد على يد الجميع لمواجهة هذه الظروف الطارئة. وقال الفنان السلمان “من واجب كل الأردنيين بشكل عام والفنانين بشكل خاص الوقوف خلف القيادة والوطن في تقديم لو شيء بسيط بظل الأزمة العالمية نتيجة وباء كورونا المستجد”.

وأضاف السلمان “نعلم ونقدر ما تعنيه الأغنية الأردنية وبخاصة الوطنية في رفع المعنويات والشد على يد الوطن في مواجهة هذه الظروف الصعبة التي نختبرها جميعا”.

ومن كلمات الأغنية “حنا الأردنية”، “أزمة وبكرة تعدي.. واحنا قد التحدي.. عالشدات تعودنا.. حنا حنا الأردنية.. اسمعني وخليك بالبيت.. الأردن خايف عليك.. يا وطنا بتمنى قدم روحي وعمري ليك.. حنا حنا الأردنية.. أردنيا وقت الصعب أمن وجيش وكل الشعب.. نحمي الأردن وترابه وأرواحنا ع حسابه”.

وبين الكاتب رائد الشطناوي “يجب علينا وعلى جميع المواطنين الوقوف خلف وطننا في محنته والأزمة التي يمر بها لتنتهي بعون الله، والأغنية تم تصويرها داخل الاستديو مع وجود صور تعبر عن كلماتها لتشد على أيادي المواطين في ظل أزمة كورونا”.

وأشار السلمان إلى أن الأغنية تعرض على شاشة التلفزيون الأردني بشكل مستمر خلال اليوم، ولاقت قبولا من الشارع الأردني، وهذا أقل ما يمكن تقديمه “لبلدنا ولإخواننا المواطنين في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الأردن وجميع دول العالم”.