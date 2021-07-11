حنيفات: ارتفاع أسعار المواشي بسبب زيادة كلف الشحن

عمان-الغد- قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الأحد، إن هامش الارتفاع في أسعار المواشي هو 5%، مقارنة مع العام الماضي وما هو أعلى من ذلك غير مبرر.

وأضاف حنيفات عبر قناة المملكة، أنه سيتم توفير نحو نصف مليون رأس من المواشي خلال هذا الموسم مقابل طلب لا يتجاوز 300 ألف رأس.

وأشار إلى عدم وجود نقص في المعروض من رؤوس المواشي، موضحا أن ارتفاع الأسعار سببه زيادة كلف الشحن وبلدان المنشأ.

وأفاد بأن 629 ألف رأس ماشية دخلت الأردن حتى 7 تموز/ يوليو الحالي، مقارنة مع 575 ألف راس العام الماضي.

ولفت النظر إلى أنه تم إعطاء أكثر من 17 رخصة استيراد منذ شهرين فقط.

وأوضح أن أسعار كلف المواشي ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفاع أسعار الشحن عالميا.