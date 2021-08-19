حنيفات: نيران الحرائق الإسرائيلية أتت على 2500 دونم زراعي الصيف الحالي

عبدالله الربيحات

عمان- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات انه تم رفع قائمة بأصحاب الاراضي الزراعية التي تعرضت للاحتراق من النيران الممتدة من الطرف الاخر (الجانب الاسرائيلي)، الى مجلس الوزراء لغايات الموافقة عليها وتعويض المزارعيين المتضررين من أصحاب الاراضي المحاذي للشريط الحدودي.

وبين الحنيفات لـ الغد أنه تم مخاطبة الجانب الاسرائيلي عبر وزارة الخارجية وابلاغه بأن النيران الناجمة عن الحرائق الاسرائيلية خلال هذا الصيف قد أتت على 2500 دونم زراعي والحقت خسائر فادحة بأصحابها، دون ان يكشف الحنيفات قيمة هذه الخسائر.