حواتمة تستثمر شغفها في الزراعة المائية وتنشئ 15 بيتا بلاستيكيا

أحمد الشوابكة

مادبا- للزراعة أهمية كممول أساس للمواد الغذائية للإنسان، وإن التربة إضافة إلى الماء والهواء والضوء هي أهم مقومات النشاط الزراعي الناجح، ولا يمكن للزراعة من دونها، إلى أن توصل العلماء والباحثين إلى طريقة جديدة للزراعة بلا تربة، يطلق عليها الزراعة المائية “هيدروبونيك”، التي تعتمد على الزراعة في الماء، مع توفير باقي المقومات الأخرى اللازمة لنمو النبات.

كما تعد الزراعة المائية تكنولوجيا صديقة للبيئة، إذ يمكن استخدامها لزراعة أي نوع من النباتات باستخدام نظام غذائي متوازن بشكل علمي، ومع الظروف التي نعيشها كان لهذه الزراعة نصيب من التجربة وانتشارها في محافظة مادبا على يد عائشة حواتمة أول قائد زراعي.

وتشكل الزراعة المائية لحواتمة نموذجاً ومصدر إلهام للانخراط بالمجتمع المحلي بقوة واقتدار، وذلك من خلال إنشاء مشروع “حبق” الذي أقيم بدعم من وزارة الخارجية الهولندية التي قدمت منحة عينية لتعزيز الزراعة المائية، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المكونة من: (شركة تدريب وثلاثة جمعيات خيرية)، ويضم المشروع (15) بيتا بلاستيكيا تتنوع أصناف المنتجات الزراعية ما بين: “البروكلي، الملفوف الأحمر، الخس بأنواعه، البصل الأخضر، البندورة الكرزية، والخيار البيبي”، بإشراف مهندسة زراعية متخصصة بهذا المجال، ويعمل في المشروع (6) عمال بأجر ثابت، و(26) عاملا بأجر على نظام المياومة من أبناء المجتمع المحلي والسوريين مناصفة بين الذكور والإناث، تباع محاصيل المشروع في السوق المركزي.

ولم تكتف حواتمة بمتابعة وعناية المزروعات، بل؛ لجأت إلى تعميق فكرة الزراعة المائية إلى حائز الوجود في منطقتها والمناطق الأخرى التي تقع بالقرب من محافظة مادبا، من خلال تدريب ومساعدة المجتمع المحلي على هذا النوع من الزراعة، وفق ما قالته: “دربت أكثر من (20) سيدة أردنية وسورية على نظام الزراعة المائية قبل عامين في منطقة دير علا، بدعم من الأورو متوسطية، وفي نفس العام 2019 ، حصل تحالف مؤسسات المجتمع في لواء ذيبان على منحة لتأسيس مشروع في الزراعة المائية الذي بدأ ينتج محاصيله وتسويقه إلى السوق المركزي”.

وتعيد حواتمة التأكيد بضرورة البحث والتحري واقتناص الفرص في المشاركة في دورات التدريب والاستفادة منها، لتكون على علم ودراية، وهذا ما فعلته، خلال الانخراط في مسابقة مشروع (ستارت أب باتل جو) المتخصص في الزراعة المائية “الهيدروبونيك “، التي أقيمت في مدينة الزرقاء قبيل ثلاثة أعوام ونيف لغايات الحصول على خبرة والتدريب على إعداد في مجال الزراعة المائية كأول قائد تدريب في هذا المساق.

وتقول حواتمة: “أنا كأي أم تحب العناية بأطفالها الأربعة ومنزلها، وهم دائماً على هرم أولوياتي، وبالرغم من أنني في البداية دخلت القوات المسلحة كممرضة وتقاعدت برتبة ملازم، فبطبيعتي أُحبّ الزراعة وشغوفة بها، وبعد أن شاركت في العديد من المسابقات والدورات التدريبية الخاصة في الزراعة المائية التي لم يخض غمارها إلا قلائل، بالرغم من أنها تهدف إلى إنتاج نباتات عضوية مختلفة وتقليل استهلاك المياه وتوفير الاكتفاء الذاتي، وبخاصة الخضروات.

وخلال تلك الفترة، واظبت حواتمة على تعليم الأهالي في لواء ذيبان على بناء مشاريع في الزراعة المائية “الهيدربونيك”، وإبراز فوائدها بأقل التكاليف من الزراعة التقليدية وفق ما ذكرته لـ”الغد”.

ولتؤكد حواتمة أن الزراعة المائية هي نظام غير تقليدي يساهم في توفير 60 % من كمية المياه المستعملة في الزراعة التقليدية، وهذا أمر جيد خاصة في ظل وجود مشكلة مياه، مبينة أنه “الهيدروبونيك” تساهم في منع تلوث التربة والمياه الجوفية عبر تسرب الأسمدة والمبيدات، والتي تستخدم بشروط محددة في التقنية.

وتضيف، أن هذا النوع من الزراعة يساعد على تقليل مشكلة شح المياه، فهي اقتصادية من جانب استهلاكها للمياه والأسمدة، ويدخل في نظامها التكنولوجيا وتنتج مزروعات عضوية وتعتمد طريقة “الهيدروبونيك” على زراعة بذور النبات أو “الشتلات” في محلول مائي مغذي يحتوي على العناصر الرئيسة التي يحتاج إليها النبات، وتتراوح بين 12 و16 عنصرا، أو زراعة النبات في مادة صلبة “خاملة”، بحيث لا تتفاعل مع المحلول المغذي للنبات.

وبهذه الطريقة يستغنى عن اللجوء إلى استخدام المخصبات الكيماوية التي عادة ما يتسرب الفائض منها عن حاجة النبات في الزراعة التقليدية إلى التربة. كما أن الزراعة المائية تحمي النبات من الآفات التي قد تهاجمه من التربة، كما هي الحال في الزراعة التقليدية، وفي ظل جائحة كورونا زادت قناعتي بأن الحاجة أصبحت مُلحة لإنتاج واستهلاك مزروعات عضوية، إذ إن أغلب غذائنا غير صحي، ويسوق لنا بغرض تجاري، ويحوي في داخله الكثير من الهرمونات والكيماويات.

وتحاول حواتمة، أن تبتكر وتبدع في زمن كورونا، معلنة عدم الاستسلام لمحنة الوباء، والبحث عن فكرة تكون الجانب المضيء في كل المواقف المعتمة، وفي ظل الحظر ليكون لها دور فعّال وإيجابي في ظل الظروف التي نعيشها، وتحقق قدراً من الإيجابية، بدلاً من السلبية، لذا كانت فكرتها الزراعة المائية.

وتختتم حديثها بالقول: “نسعى كتحالف مؤسسات المجتمع المدني المشارك في المشروع كرؤية مستقبلية الدخول الى “الجلوبال جاب” كمنتج صحي خال من المتبقيات”.