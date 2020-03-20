حوادث المركبات بفترة التعطل مشمولة بالتأمين

عمان- قال رئيس اتحاد شركات التأمين الاردني المهندس ماجد السميرات، ان حوادث المركبات المؤمنة خلال فترة التعطل مغطاة من قبل شركات التأمين وفق بوالص التأمين المبرمة بين الطرفين.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن حقوق المتضررين والاصابات الناتجة عن الحوادث في فترة التعطل محفوظة، موضحا بأن الشركات ستستقبل المؤمنين بعد فترة التعطل شريطة ارفاق كروكة قانونية للحادث. -(بترا)