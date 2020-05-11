“حوارة إربد”: “كورونا” ورمضان يضاعفان معاناة انقطاع المياه

احمد التميمي

إربد – بات انقطاع المياه في منطقة حوارة في مدينة اربد مشكلة مزمنة تؤرق السكان منذ سنوات، لاسيما مع اضطرارهم الى مضاعفة شراء مياه الصهاريج الخاصة، بسبب جائحة كورونا وشهر رمضان المبارك اللذين تسببا بزيادة الاستهلاك.

وحسب محمد غرايبة من منطقة حواره فإن وضع المياه في المنطقة مترد لانقطاعها منذ أسابيع، مما يضطر العديد من المواطنين إلى شراء صهاريج مياه خاصة.

وأشار إلى أن معدل استهلاك المواطنين ارتفع خلال الشهرين الماضيين لوجود كامل الأسرة في المنزل جراء العطلة التي اضطرت لها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد الغرايبة انه بات يستهلك بمعدل 4 صهاريج مياه بشكل شهري، نظرا لعدم وصول المياه إلى منزله طيلة الفترة الماضية.

وأشار إلى أن معظم الأحياء في بلدة حوارة تعاني من عدم وصول المياه للمنازل، مؤكدا انه وبالرغم من الشكاوي العديدة لشركة مياه اليرموك إلا انها” لم تستجب”.

وأكد محمد اللوباني أن وصول المياه إلى منازل المواطنين في منطقة خلف المطحنة بات معجزة، مشيرا الى ان شركة مياه اليرموك تبرر أن “المنطقة مرتفعة وبالتالي لا تصل المياه لمنازلها”، بالرغم من انتظام المياه في فصل الشتاء وبشكل قوي.

وأكد اللوباني انه وبالرغم من الشكاوي الهاتفية والعرائض الموقعة من سكان المنطقة لشركة مياه اليرموك، إلا انها لم تستجب.

ولفت إلى أن سكان المنطقة يضطرون إلى شراء صهاريج على حسابهم الخاص، وبأسعار مرتفعة في ظل حاجة المواطنين للمياه في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر، جراء شهر رمضان المبارك وجائحة كورونا.

وقال إن جائحة كورونا تسببت بتواجد كامل أفراد الأسرة في المنزل على مدار الساعة، الأمر الذي زاد من استهلاك المياه، مؤكدا أن هناك مواطنين لا يملكون أموالا لشراء مياه الصهاريج الخاصة. وطالب المعنيين بحل المشكلة بأسرع وقت.

وأوضح اللوباني، أن مشكلة انقطاع المياه وعدم وصولها للمنازل هي منذ سنوات، إلا أن ازدياد سحب مؤخرا المياه أظهرت المشكلة إلى حيز الوجود.

ودعا معاذ الشطناوي إلى ضرورة حل مشكلة انقطاع المياه وعدم وصولها للمنازل في بلدة حواره منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك مشروع لاستبدال الخطوط القديمة بأخرى جديدة إلا أن المشروع متوقف ولم ينجز بعد.

وأكد أن الأجدى بالمسؤولين في شركة مياه اليرموك متابعة شكاوي المواطنين وتأمين المنازل باحتياجاتها من المياه في ظل هذه الأوضاع.

وأشار إلى أن دور المياه في حوارة كانت الأحد الماضي وكان هناك اتصالات عديدة من المواطنين مع الشركة، حيث استجابت الشركة وقامت بضغط المياه لمدة ساعة بعد الفطور وكانت ضعيفة لا تكفي احتياجات المواطنين الفعلية.

وبالرغم من الاتصالات العديدة مع مدير شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، إلا انه لم يرد على هاتفه.