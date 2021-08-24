حوارية عن سيادة القانون واللجنة الملكية

عمان- الغد- يعقد معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مؤسسة فرديريش ايبرت الألمانية، يوم غد الثلاثاء الساعة السابعة مساء، جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي (الزووم) حول سيادة القانون في ظل تحديث المنظومة السياسية في الأردن، يبثها المعهد على صفحته عبر الفيسبوك.

ويدعو المعهد المهتمين الى المشاركة عبر صفحته على الفيس بوك في طرح الاستفسارات وإثراء الحوار حيال التطورات على البنية التشريعية بالتزامن مع عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتقديم قراءة في المخرجات وتطبيقها وآليات العمل التي تضمن سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه على حد سواء.

وأكد مدير الجلسة الحوارية، مدير المشاريع في المعهد، المهندس حسين الصرايرة، أن الفرصة اليوم في أوجها لتحقيق أرضية متكاملة من النقاش البناء حيال التطورات والحراك السياسي والمدني في الأردن.

ويتحدث في الجلسة المحامي والمستشار القانوني لمؤسسة محامون بلا حدود، معاذ المومني، وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، حيث سيلقيان الضوء على الدور الذي يلعبه القانون في ضمان وحماية الحقوق وجوهرها.