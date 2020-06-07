حوارية في “شومان” اليوم تناقش أمر الدفاع 6 وتعديلاته

عمان- الغد- ينظم منتدى عبد الحميد شومان الثقافي؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، اليوم، حوارية حول “العامل وصاحب العمل في أمر الدفاع رقم 6 وتعديلاته”، وأثره على القطاعات.

يشارك فيها، المحامي والمستشار القانوني سائد كراجة، والكاتب والمحلل جواد عباسي، ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، بينما تدير الحوارية الزميلة الصحفية سماح بيبرس.

وجاء أمر الدفاع 6 في نيسان (ابريل) الماضي، لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في ظل تعطل القطاعات المختلفة بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى تبيان طبيعة ونوعية العمل، والأجور المستحقة، والتفريق بين من يؤدون عملهم من مكان العمل أو عن بعد.

ومع استمرار تعطل العديد من القطاعات، أصدر رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، نهاية الشهر الماضي، تعديلات على قرار الدفاع، حدد فيه القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، وأتاح لصاحب العمل فيها تخفيض الأجور بنسبة 30 % بالاتفاق مع العاملين، وتخفيض أجور العاملين الذين لا يعملون وغير المكلفين بأي عمل بنسبة 60 %، إضافة إلى إجازة إنهاء خدمات موظفين.

التعديلات أثارت حفيظة قطاعات عمالية واسعة، واعتبرتها بمثابة منح ضوء أخضر لـ”تجبر” أصحاب العمل بالعاملين لديهم، وأن أرقام البطالة سوف تتضاعف نتيجة لهذه التعديلات.

غير أن آخرين أكدوا ضرورة دعم القطاعات خلال هذه الفترة العصيبة، وأن من واجب الدول سن التشريعات التي تكفل بقاء القطاعات المتضررة في السوق، لا أن تنتهي وتصبح خسارة الاقتصاد الوطني أكبر بكثير.

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