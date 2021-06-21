حوالات المغتربين تتراجع 1.2 % في الثلث الأول

هبة العيساوي

عمان- تراجعت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 790.7 مليون دينار، (1.1) مليار دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبذلك، تكون قد تراجعت حوالات المغتربين منذ بداية العام وحتى نهاية نيسان (إبريل) الماضي بمقدار 10.3 مليون دينار.

وتعد حوالات العاملين في الخارج أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.

أما على المستوى الشهري، فقد تراجعت قيمة حوالات المغتربين خلال شهر نيسان (ابريل) 4.4 % إلى 191.3 مليون دينار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين مليون أردني موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.

وأظهرت البيانات أن 79.5 % منهم متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.

وتراجعت حوالات المغتربين في العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار) مقارنة مع العام 2019.

وتأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا من جراء تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تبعات جائحة فيروس كورونا.

ويأتي هذا الانحسار في تحويلات المغتربين، جراء تعليق أنشطة العمل، وموجة التسريحات وصرف أنصاف الأجور بسبب التراجع في الأنشطة الاقتصادية، ما صعد المخاوف من أن تتحول تلك الكتلة النشيطة إلى عبء إضافي يثقل كاهل الدولة.