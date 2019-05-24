حوامدة يوضح ما جرى خلال اجتماع اتحاد الكرة

عمان – الغد – أوضح رئيس نادي الوحدات د.بشار حوامدة، حقيقة ما جرى خلال اجتماع اتحاد الكرة، الذي عقد في مقر اتحاد الكرة مساء أمس الخميس ، بخصوص مناقشة طلب الوحدات، بفتح فترة قيد الأندية قبل موعدها المقرر في نهاية الموسم الحالي، والذي اتضح فيه كيل اتحاد الكرة من خلال أمينه العام سيزار صوبر بمكيالين، تجاه طلب نادي الوحدات الذي يمثل الوطن والكرة الأردنية في المحفل الآسيوي.

وقال حوامدة :” تم الغاء التصويت بعد ما نلنا أغلبية الأصوات بحجة ان القرار متخذ بنهاية الموسم 31/10/2019، في الوقت الذي لم يحسن فيه أمين عام اتحاد الكرة سيزار صوبر، ادارة اللقاء وبدى مهزوزا، و مروجا لفكرة عدم فتح باب قيد وتسجيل اللاعبين، كما أن سيزر انكر ان الاغلبية ستفتح باب التعاقدات و حين نجح القرار، وجمع الوحدات 6 أصواتا من أصل 11 ناديا حضروا الإجتماع، وتحجج بممثلي أندية الدرجتين الأولى و الثانية، وهنا يستطيع نادي الوحدات تطبيق قرار الأغلبية بفتح باب القيد قبل 31/102019، وإن كان نادي الجزيرة قد اعترض على قرار الأغلبية،خوفا من إمكانية تعاقد الوحدات مع لاعبيه، إلا أنني كرئيس نادي الوحدات، تعهدت شخصيا، بعدم تعاقد الوحدات مع اي لاعب محلي احتراما للاندية المجتمعة”.