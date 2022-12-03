حورية فرغلي: شبهني بعض الناس بمايكل جاكسون

تعاطف قطاع عريض من الجمهور، مع الفنانة المصرية حورية فرغلي بعد إطلاقها حزمة من التصريحات حول مرضها وفشلها في الحب وتكوين عائلة.

وقالت فرغلي، في مقابلة صحفية: “تعرضت للظلم كثيرا، وعانيت من التنمر، شبهني بعض الناس بمايكل جاكسون، وقالوا أيضا إن إنفي يشبه أبو الهول، وبعد الشهرة والسطوع تخلى عني الجميع، ولم يهتم صناع الفن بموهبتي في التمثيل، وبعد أزمة المرض تجاهلتني شركات الإنتاج ولم تعرض على أعمال فنية لأنني لا أملك علاقات داخل الوسط”.

حورية فرغلي محرومة من الانجاب بسبب المرض

وتطرقت فرغلي في حوارها مع موقع “القاهرة 24” المحلي إلى حالتها الصحية قائلة: “أجريت 27 عملية جراحية، والآن لا توجد عظام في القفص الصدري، لكن الحمد لله على أي حال وصلت لحالة من الصفاء والسلام النفسي، وراضية بكل شيء”.

وبسؤالها حول علاقتها العاطفية والزواج قالت: “لم أتزوج، ومثل أي أمراة نفسي أتزوج وأنجب أطفالا، لكن لا أحد يتقدم لطلب يدي للزواج، وأتمنى العثور على إنسان رائع من الداخل، يخاف من ربنا ويحافظ علي”.

وأكدت فرغلي أنها أدت فريضة الحج 7 مرات، وتحافظ على الصلاة، وتشعر بالحزن لعدم وجود زوج وعائلة في حياتها، وتشعر دائما بالخوف من القادم من رحم الغيب.

من هي حورية فرغلي؟

ولدت الفنانة حورية فرغلي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1976، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على شهادة بكالوريوس تخصص إدارة الأعمال من إنجلترا.

شاركت حورية فرغلي، في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2002 وفازت باللقب، وبمرور الوقت شعرت بحبها للتمثيل.

ومنحها المخرج خالد يوسف الفرصة في فيلم “كلمني شكرا” والذي جسدت خلاله دور شقيقة الفنانة غادة عبد الرازق، وبعد ذلك توالت أعمالها الفنية في السينما والتليفزيون.

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