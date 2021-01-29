حول العالم.. 36 ألف اشتراك إنترنت كل ساعة في 2020

إبراهيم المبيضين

عمان- يكشف تقرير عالمي أن شبكة الإنترنت استقطبت 316 مليون مشترك خلال العام الماضي، فيما كانت أغلب القطاعات تتكبد خسائر فادحة بفعل جائحة “كورونا”… صدق المثل الذي يقول “ربَّ ضارة نافعة”.

وتوضح الأرقام أن قطاع الانترنت أنهى العام 2020 “عام كورونا المرهق” وهو أقوى مما كان عليه في العام 2019؛ إذ زاد عدد المشتركين فيه 7.5 % وبمعدل 36 ألف شخص كل ساعة.

وتأتي هذه المكاسب لصالح الشبكة العنكبوتية مع زيادة استخدامها في ظل دخول مفاهيم جديدة حلت مكان الواقع العملي مثل التعلم عن بعد والعمل عن بعد واللجوء الى التسويق الالكتروني والترفيه الإلكتروني المنزلي.

ووفقا لتقرير عالمي -حمل عنوان “ديجيتال 2021”- نشر قبل أيام، فقد بلغ عدد مستخدمي الانترنت حول العالم مع بداية العام الحالي قرابة 4.7 مليار مستخدم.

وأظهر التقرير العالمي أن قاعدة مستخدمي الانترنت حول العالم، ومع وصولها الى هذا العدد، فإن نسبة انتشار استخدام الشبكة العنكبوتية حول العالم تسجل 59.5 %، وذلك قياسا بعدد سكان العالم البالغ قرابة 7.8 مليار نسمة.

واستنادا الى هذا الرقم، تكون قاعدة مستخدمي الانترنت حول العالم قد زادت بمقدار 316 مليون مستخدم جديد، وبنسبة نمو تصل الى 7.3 %، وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدمي الانترنت المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ وقتها 4.34 مليار مستخدم.

وتواصل شبكة الإنترنت العالمية توسعها وانتشارها في مختلف أرجاء العالم مدعومة بزيادة استخدام الهواتف الذكية، وانتشار شبكات الإنترنت عريضة النطاق من الجيلين الثالث والرابع وشبكات الفايبر، ولكن أزمة “كورونا” التي يشهدها العالم اليوم زادت من وتيرة الاستخدام للشبكة.

وخلال فترة الأعوام الماضية، زاد استخدام وانتشار الإنترنت بشكل لافت، لا سيما وأن هذه الفترة شهدت طفرة استخدام الهواتف الذكية التي أسهمت في دخول أعداد كبيرة من الناس في سجلات الخدمة، فالإحصاءات العالمية تشير إلى أن عدد مستخدمي الشبكة بلغ في نهاية العام 2010 -وهو العام الذي يمثل مرحلة انتشار الهواتف الذكية- حوالي 1.96 مليار مستخدم فقط.

الى ذلك، أظهرت البيانات العالمية أن نسبة من يستخدم الانترنت عبر الهواتف الذكية كانت الأعلى من بين كل وسائل الاتصال الأخرى وبحوالي 93 % من إجمالي مستخدمي الانترنت.

وذكرت البيانات أن متوسط الوقت الذي ينفقه المستخدم الواحد في استخدام الانتنرت في اليوم الواحد بلغ بداية العام الحالي 6 ساعات و54 دقيقة.

ويرى مراقبون أن شبكة الإنترنت، التي نشأت قبل حوالي 42 عاما عندما جرى إرسال أول رسالة إلكترونية ناجحة بين جهازي حاسوب، تعد من أهم منجزات القرن العشرين وشهدت خلال فترة التسعينيات منه طفرة واستخداما متزايدا لا حدود له في مضمار نقل البيانات والأخبار والمعلومات، ويمكن تعريفها ببساطة بأنها عبارة عن مجموعة من شبكات الحواسيب المتصلة معا عن طريق أسلاك نحاسية وكابلات ألياف بصرية وتوصيلات لاسلكية، لتصبح وسيلة يستخدمها الأفراد، والمؤسسات، للتواصل، وتبادل المعلومات.