“حياة اف ام” تحتفي بالذكرى 16 على انطلاقتها وتعلن عن مبادرات نوعية

تحتفي إذاعة “حياة اف ام” يوم غد الاثنين بالذكرى السادسة عشرة على انطلاقتها بالإعلان عن مبادرة التوظيف التي تبنتها بالإضافة إلى التكفل بإجراء عمليات توليد في عمان والقدس المحتلة.

وتأتي مبادرة التوظيف لتنضم إلى سلسلة المبادرات الخيرية والمجتمعية التي تبنتها إذاعة “حياة اف ام” خلال 16 عاما، إيمانا منها بدورها المجتمعي في ضرورة العمل على محاربة البطالة باعتبارها واحدة من التحديات التي تؤرق المجتمع الأردني.

ونجحت المبادرة في هذا العام بتشغيل عدد من الأردنيين في شركات عدة، حيث تمت المقابلات وإجراءات التوظيف والتي سيتم الإعلان عنها يوم غد الإثنين، خلال الفعاليات التي تطلقها الإذاعة.

وأطلقت “حياة اف ام” خلال الأسابيع الماضية، عبر منصاتها الإعلامية المختلفة إعلانات عن الشواغر الوظيفية في الشركات المشاركة في المبادرة .

يشار إلى أنه ونظرا لإيمان الإذاعة بدورها المجتمعي، كانت قد نظمت في شهر تشرين أول الماضي بازارا لتسويق الحرف والمنتجات اليدوية، فيما وتتحضر لإطلاق بازار آخر خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، تؤكد “حياة اف ام” في ذكرى انطلاقتها، على التوأمة بين عمان والقدس بالتكفل في إجراء ثماني ولادات في مدينة القدس بالتعاون مع مستشفى المقاصد، وفي عمان تتكفل بثماني ولادات أخرى بالتعاون مع المستشفى الإسلامي.

يذكر أن إذاعة “حياة اف ام” ترفع شعارا مفاده “من عمان نبض القدس”، والذي يردده إعلاميوها في نشرات الأخبار والبرامج المختلفة التي تبث على أثير الإذاعة، بالإضافة إلى أن لها مراسلا صحافيا خاصا ينقل الأحداث أولا بأول من مدينة القدس المحتلة.

كما ويتخلل الاحتفاء بذكرى الانطلاقة اطلاق مجموعة من الأغاني والأناشيد الوطنية والدينية بصوت منشدي حياة، كما وتطلق منصة التدوين الصوتي “بودكاست” لتسهل على جمهورها ومتابعيها سهولة الوصول إلى أرشيفها.

وتبدأ فعاليات الاحتفاء بالذكرى السادسة عشرة على الإنطلاقة في السابعة والنصف من صباح يوم غد الاثنين 14 شباط، عبر فقرات يقدمها إعلاميو الإذاعة وعلماؤها، كما وسيصار إلى استضافة نخبة من السياسيين والإعلاميين وقادة الرأي، كما وسيتخلل البث مداخلات متعددة من عمان والقدس المحتلة.