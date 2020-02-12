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“حياة اف ام” تعلن أسماء الفائزات في مسابقة “قطبة خير”

منذ 3 ساعات
فائزات في مسابقة قطبة - (من المصدر)

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عمان- أعلن برنامج “بيت حواء” الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة “حياة اف ام” عن أسماء الفائزات في مسابقة “قطبة خير” للموسم الأول، “مسابقة الكروشيه”.
وحصلت أمل عبد الله على المركز الأول وعلى لقب صاحبة السنارة الذهبية، بجائزة عبارة عن رحلة “عمرة العمر 13” مقدمة من حياة اف ام، كما فازت بشاشة تلفزيون سمارت 50 بوصة.
أما شهد الطراونة فحصلت على لقب السنارة الفضية واحتلت المركز الثاني.
وتم تكريم الفائزتين من مدير عام إذاعة “حياة اف ام” فادي نوفل، وكان قد جرى تصفية المشاركات الى 30 متسابقة في التحدي، ثم جرى لاحقاً تصفية اسمي الفائزتين وكانت المسابقة برعاية محلات “بركات للصوف والكلف”.
وفي السياق، كرم “بيت حواء” لجنة التحكيم التي سعت جاهدة لإنجاح المسابقة والمكونة من السيدتين راما طيلوني ولطفية شاهين.
ومن أهم أهداف مسابقة “قطبة خير”؛ أن جميع القطع الصوفية ومنسوجات الكروشيه ستذهب لأطفال دار الأيتام.
يذكر أن “بيت حواء” برنامج يعنى بجميع ملفات الأسرة الأردنية وتقدمه كل من الإعلاميتين رنا العزام ورانيا دروزة.

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