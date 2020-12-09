“حياة ريجنسي العقبة أيلة” يحصل على اعتماد GBAC STAR

عمان- حصل فندق ومنتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة مؤخراً، على اعتماد المجلس الاستشاري العالمي للمخاطر البيولوجية GBAC STAR في شهادة مرموقة من المؤسسة العالمية، حول اتباع الفندق أعلى المعايير في مجال الصحة والسلامة العامة.

وبذلك يكون فندق حياة ريجنسي العقبة أيلة، رائداً في الحصول على هذه الشهادة، كأول فندق على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومن أوائل الفنادق على مستوى الأردن والمنطقة أيضاً يحقق هذا الاعتماد.

وجاء منح هذه الشهادة العالمية جراء التزام حياة ريجنسي العقبة أيلة بمتطلباتها المختلفة التي تقوم على مدى الالتزام بضمان بيئة نظيفة، آمنة، وصحية للضيوف والزوار، والعاملين في الفندق.

وعبر المدير العام لمنتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، جان فرانسوا دوراند، عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز الكبير، قائلاً: “هذا الاعتماد العالمي يؤكد الجهود الكبيرة التي نبذلها لتقديم تجربة ضيافة مميزة، آمنة، ورفيعة المستوى وتمكين الضيوف من الحصول على إقامة مريحة وممتعة”.

ووجه دوراند الشكر للعاملين كافة في حياة ريجنسي العقبة أيلة على جهودهم في تطبيق الإجراءات والقواعد الصحية التي مهدت لهذا الاعتراف العالمي في هذا الظرف الاستثنائي الذي يواجهه العالم جراء تداعيات جائحة كورونا؛ حيث يعبر هذا الاعتماد عن نجاح الفندق في تطبيق أعلى معايير الجودة والقواعد الصحية الرفيعة، وممارسات التنظيف والتعقيم والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

ويطبق حياة ريجنسي العقبة أيلة معايير نظافة صارمة تشمل الزوار والمرتادين من جانب، والموظفين من جانب آخر، وممارسات وقاية واستجابة تدعم الصحة والسلامة العامة مع توفيره لنظام للرقابة والمتابعة الدائمة، ما يجعله بيئة آمنة وصحية.

يشار إلى أن حصول حياة ريجنسي العقبة أيلة على هذا الاعتماد جاء بعد تطبيقة حزمة كبيرة من المتطلبات التي تعتمدها GBAC STAR في مجال نظافة المنشآت تمتد من السياسات والاستراتيجيات إلى مراعاة أدق التفاصيل خاصة الاستجابة وتوفير لوازم العناية والحماية الشخصية والعامة.

وتكلل شهادة الاعتماد العالمية نجاح حياة ريجنسي العقبة أيلة في ترسيخ موقعه المتميز على خريطة قطاع الضيافة والفنادق في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي في “أيلة”، ويقدم لزواره تجربة ضيافة عالية المستوى ومتكاملة توفرها مرافق الترفيه والأعمال وعديد المساحات الأخرى.