“حياة ريجنسي العقبة أيلة”.. 5 نجوم ديلوكس

عمان- حقق فندق “حياة ريجنسي العقبة أيلة” متطلبات ومعايير فئة الخمس نجوم ديلوكس حسب تصنيف الفنادق المعمول بها من قبل لجنة تصنيف المنشآت السياحية المشتركة بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية بعد إجراء عملية الكشف الحسي ومعاينة المرافق والخدمات كافة بعد فترة من انطلاق التشغيل الكامل لمرافق المنتجع.

فندق حياة ريجنسي العقبة أيلة يقع في قلب مشروع واحة أيلة ضمن قرية المرسى ويشمل 286 غرفة وجناحا، بالإضافة الى عدد من المطاعم والمسابح وناد صحي وعلاجي متكامل وناد للأطفال وشاطئ خاص، عدا عن العديد من النشاطات الترفيهية الملائمة لزوار ومقيمي الفندق كافة خلال اليوم. وما يميز مشروع أيلة احتضان أول ملعب جولف عشبي بمواصفات عالمية من 18 حفرة دولية وأكاديمية لتعليم اللعبة من 9 حفر بإمضاء العالمي جريج نورمان؛ حيث يستقطب العديد من الزوار ولاعبي الجولف العالميين.