“حياة ريجنسي العقبة” يترشح لجوائز “World Luxury Hotel Awards”

العقبة- أعلن منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة عن ترشحه لجوائز 2019 World Luxury Hotel والتي تعد تقديراً مميزاً في مجال الفنادق الفاخرة وتقدم اعترافا على مستوى عالمي من خلال التصويت من قبل الضيوف، المسافرين والمساهمين في هذا المجال على حد سواء.

وقد تم ترشيح منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة في فئة “منتجع فاخر جديد”؛ حيث يتم منح الجوائز بناء على تصويت الضيوف، المسافرين والمساهمين في قطاع السياحة بمشاركة أكثر من 300000 مسافر دولي يصوتون لهذه الجوائز كل عام حتى نهاية 31 تموز (يوليو).

وتعليقا على الترشيح، عبر السيد جان فرانسوا دوراند، المدير العام لمنتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، قائلا: “نحن سعداء لتلقي الترشيح، لأنه يعزز من مكانتنا كوجهة للسياحة الفاخرة، ويجسد التزامنا بتوفيرنا تجارب لا تنسى لضيوفنا”. وأضاف: “إن حصولنا على هذا الترشيح بالرغم من مرور أقل من عام على بدء عملنا، يؤكد مكانتنا كمنتجع فاخر في المشهد السياحي في العقبة، مما يجعلنا الوجهة المثالية للمسافرين والسياح في مدينة العقبة المشمسة على مدار العام”.

ومن الجدير بالذكر أن منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة يعد أول فندق ينطوي تحت العلامة التجارية المرموقة “حياة ريجنسي”، وثاني فنادق المجموعة في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب فندق “جراند حياة عمّان”. ويتميز المنتجع بموقعه الاستراتيجي في قرية المرسى ضمن مشروع “أيلة” الفاخر بين مركز مدينة العقبة النابض بالحياة والحدود الدولية، ويقدم لزواره تجربة ضيافة فاخرة ومتكاملة في مكان واحد. ويتألف المنتجع من 286 غرفة وجناحاً توفر جميعها إطلالات ساحرة ومناظر خلابة على البحيرات الشاطئية الصافية وجبال العقبة الشاهقة والمرسى. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالعديد من التجارب المميزة التي توفرها المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية التي يحتضنها، وفرصة الدخول إلى أول ملعب جولف عالمي في الأردن مؤلف من 18 حفرة يحمل توقيع المصمم العالمي جريج نورمان.