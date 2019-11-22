حياصات: حدث تاريخي لألعاب القوى.. خان: متفائل بالنجاح الأردني.. ماضي: العقبة بيئة مناسبة

مصطفى بالو

عمان- أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى، سعد حياصات، أن اتحاد اللعبة يتأهب لاستضافة حدث تاريخي، يقام لأول مرة بالأردن، مثمنا الشراكة مع سلطة مفوضية العقبة الاقتصادية وشركة واحة أيلة، مبينا جهوزية الاتحاد لاستضافة سباق آسيا اقيانوسيا 100كم، الذي تشهده واحة أيلة من الساعة السادسة والنصف صباحا، الى الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، بمشاركة منتخبات دول الأردن “المنظم”، لبنان، استراليا، الهند، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، واليابان وبريطانيا.

جاء ذلك في حديث حياصات، برفقة ممثل سلطة مفوضية إقليم العقبة الاقتصادية شرحبيل ماضي، ورئيس الاتحاد الدولي للالتراماراثون نديم خان، وقائد الفريق الأردني خالد الشيخ، وممثل الفريق الاسترالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى في قاعة فندق “مينا هاوس” أمس، للحديث عن آخر الترتيبات لانطلاق البطولة.

وأضاف حياصات: “نعمل بكافة طاقاتنا وفق جدول عملي ممنهج، ونتقدم بخطوات واثقة لاستضافة الحدث النوعي التاريخي، وثمن دور الجهات الداعمة لا سيما سلطة مفوضية العقبة، وواحة أيلة، والشركات الراعية التي تساندنا لإبراز القدرات الأردني في استضافة كبريات الأحدات الرياضية العالمية”.

وتابع:” تأخذ البطولة اسمى معاني الترويج السياحي الرياضي، مستثمرين البيئة المناسبة لمدينة العقبة، ونؤكد على أن السباق يقام بجميع مسافاته داخل واحة أيلة، حين يركض العداؤون لانهاء 10 لفات، مسافة كل لفة 10 كم، مزودة بمحطات الدعم اللوجستي والطبي والصحي والغذائي وفحص المنشطات، ونشكر الفريق الأردني الذي يستعد بجهود ذاتية، ويملكون الحماس والاصرار والعزيمة للوصول الى منصات التتويج”.

من جانبه قال ممثل سلطة إقليم العقبة شرحبيل ماضي: “نتفق الجميع على انجاح استضافة الأردن لالتراماراثون العالم لمسافة 100كم، والسباق يأتي ضمن مساعينا لتكون العقبة وجهة مثالية، لاستقبال كبريات الأحداث، ونقدر مساعي المحامي سعد حياصات، على تثبيت مكانة السباق على الخريطة العالمية”.

وزاد:” العقبة من خلال واحة أيلة، تفتح قلبها لاستقبال أبطال الألتراماراثون من مختلف انحاء العالم، وكنا مع اتحاد العاب القوى خطوة بخطوة، لانجاح الاستضافة التي تؤكد على مكانة العقبة الرياضية”.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي للالتراماراثون نديم خان، اعجابه بتحضيرات اتحاد اللعبة لاستضافة السباق قائلا: “قبل تقديم ملف الاستضافة لمست الإصرار لدى رئيس اتحاد العاب القوى حياصات لاستضافة السباق لأول مرة في هذه المنطقة، وبعد تقديمه قدمت الى الأردن وزرت المناطق المرشحة لاقامة السباق، واعجبت جدا في واحة أيلة، ولكنني أرى في العقبة اليوم، ومن خلال الزيارة الميدانية معنى الاصرار وقوته لدى الاتحاد الأردني”.

من جانبه، بين قائد الفريق الأردني خالد الشيخ: “أن الفريق الأردني الذي يضم محمد مبارك، محمد فايز، عوني الرجبي، محمد حسين العمري، وهم على أتم الجهوزية لخوض المنافسات العالمية، مؤكدا أن اللاعبين يتدربون على مدار العام، وخاضوا استحقاقات عالمية لمسافات قريبة من مسافة السباق غدا، وحققوا إنجازات طيبة ولفتوا الانتباه في الاحداث العالمية”.

وأعرب ممثل منتخب استراليا، وممثلة منتخب الهند عن اعجابهما بمسار السباق، والاجواء المثالية في الأردن عامة والعقبة خاصة.

“الغد في الحدث”

وكشفت “الغد”، بأسئلتها الكثير من الحقائق خلال المؤتمر الصحفي، حين رد رئيس الاتحاد على استفساراتها مؤكدا أنها لحظة تاريخية باستضافة السباق العالمي النوعي في الأردن، مشيرا أن الأهم لدينا تأكيد حضور الأردن ورياضة العاب القوى على الخريطة العالمية، كاشفا النقاب أن الخطوة التالية لاتحاد العاب القوى استضافة بطولة العالم لمسافة 50 كم في آذار (مارس) المقبل بالعقبة ايضا.

ورد رئيس الاتحاد الدولي خان: “تابعنا كافة التحضيرات، وما رأيته على ارض الواقع منذ وصولي العقبة أمس، يفوق المتوقع بكثير، واتوقع نجاحا كبيرا لاتحاد العاب القوى في استضافة السباق النوعي اليوم”.

وأجاب ممثل سلطة مفوضية إقليم العقبة ماضي: “نعم أعلنت خبر تخصيص سلطة مفوضية إقليم العقبة، لقطعة أرض لإقامة مضمار ومقر نوعي لاتحاد العاب القوى، والجديد الذي تسأل عنه، أننا توصلنا الى فكرة شمولية مع حياصات، بإقامة مدينة رياضية متكاملة لمختلف الرياضات في العقبة، ونعتبره المنسق العام مع الاتحاد الرياضية، وووصلنتنا المخططات االأولية، وننتظر حاليا المخططات النهائية، لنباشر بتنفيذ الفكرة منتصف العام المقبل”.