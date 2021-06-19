حياصات: نتمسك بشرعية “القوى” وانتخاب مجلس جديد في تموز

مصطفى بالو

عمان – أكدت اللجنة الأولمبية التزامها بتنفيذ قرار مجلس الإدارة بعزل مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى برئاسة المحامي سعد حياصات، وفق ما صرح به مدير الإعلام في اللجنة الأولمبية زيد الصرايرة، بعد أن كانت “الغد” قد طرحت تساؤلها حول أسباب عزل اتحاد ألعاب القوى على أمين عام اللجنة الاولمبية ناصر المجالي، الذي طالب الاستئناس برد مدير الإعلام الصرايرة.

وقال الصرايرة:” نحن في إعلام اللجنة الأولمبية، نقوم بنشر ما ورد من قرارات عن مجلس الإدارة، وليس في معرض الرد والدخول في سجال حيال هذا الموصوع، فالقرار كان بناء على تنسيب لجنة التحقيق الى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، التي بدورها وافقت على الإجراء، وتم عزل اتحاد العاب القوى برئاسة حياصات، وتشكيل لجنة مؤقتة وفقا لذلك القرار، وما تريد طرحه من تساؤلات، استقبله على بريدي الإلكتروني الخاص، وسأحوله الى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للرد عليها بكل شفافية”.

ويذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قرر في وقت سابق تشكيل اللجنة المؤقتة من الدكتور وليد الرحاحلة (رئيساً) وعضوية كل من رائدة بدر وعمر بني هاني وعماد ظاظا واياد أبو طوق، وللتوضيح فإن العزل يعني عدم قدرة أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العاب القوى المعزول لدورتين انتخابيتين، الحرمان من الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية لمدة 8 سنوات من تاريخه.

حياصات: ما زلت رئيسا

على الطرف الآخر، رد رئيس اتحاد ألعاب القوى المعزول المحامي سعد حياصات: “ما نزال على رأس عملنا في مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، وسأدعو الهيئة العامة إلى اجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد، خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وما قامت بها اللجنة الأولمبية من إجراءات باطلة من الناحية القانونية، ولدي ما أملكه من نقاط قانونية في هذا الموضوع سأعرضها بشكل مستفيض لاحقا”.

وحول رده على اجراء اللجنة الأولمبية وقرارها عزل مجلس إدارة “القوى” الذي يترأسه، قال: لدي ما يؤكد بطلان القرار قانونيا، وسأطرحه بشكل مستفيض من خلال مؤتمر صحفي خاص بذلك، والمرجح عقده في مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل، ولكل مقام مقال”.

وحول موقف الاتحاد الدولي من قرار العزل الذي اتخذته “الأولمبية” مؤخرا، قال:”قمت بمخاطبة اتحاد العاب القوى الدولي بكافة تفاصيل الأحداث التي جرت مؤخرا، وما اتخذ من قرار بعزل اتحاد ألعاب القوى، والذي أكد على شرعية اتحاد ألعاب القوى برئاستي، وهناك مخاطبات متواصلة بهذا الشأن، والتي سأوضحها لاحقا من خلال المؤتمر الصحفي المنوي عقده خلال الفترة المقبلة”.

نفس السيناريو

وكانت اللجنة الأولمبية قد اتخذت قرارا بحل اتحاد العاب القوى في العام 2009، في سيناريو مشابه إلى حد كبير لما يحدث اليوم، وشكلت وقتها لجنة مؤقتة برئاسة سامر الكسيح وعضوية رائع خريسات، د.عدنان ابولاوي، لبنى الزعبي، براءة البلبيسي، نانسي ابو جابر، أحمد المصري، د.عبدالكريم المخادمة، ومحمد عمر، وعندما حاولت التواصل مع الاتحاد الدولي، رد اتحاد القوى الدولي وقتها عن ماهية عملها، وكيف تشكلت في رفض صريح منه للتعامل مع إدارات مؤقتة غير منتخبة من قبل الهيئة العامة للاتحادات الرياضية، وهدد بتجميد نشاطات اللعبة، وفصل البريد الإلكتروني الخاص بمراسلات اتحاد القوى الأردني، عبر كتاب صريح وصل إلى اللجنة الأولمبية وقتها في فترة الأمين العام السابق لانا الجغبير”.

وجاء نص كتاب الاتحاد الدولي وقتها، الموقع من سكرتير الاتحاد الدولي “بير ويس”، والذي حمل أحد مواد الميثاق الأولمبي للاتحادات الوطنية ودستور الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والذي أكد عدم اعتراف اتحاد القوى الدولي بشرعية اللجنة المؤقتة وقتها، وهو ما يفسر بأن اتحاد القوى المنعزل سيستند على تفاصيله القانونية، للرد على قرار عزله مؤخرا، ما يشير إلى أزمة تلوح بالأفق في أجواء “ام الألعاب” خلال الفترة المقبلة”.