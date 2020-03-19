حيا الله الأردن: وأبشروا أيها الأردنيون

د. مجلي محيلان *

حيّا الله جيش الأردن؛ الواقف على حدِّ الأمن الداخلي لحماية الأردنيين ووقايتهم من وباء الكورونا، مثلما هو واقف على جَمر لظى حدود بلادنا لحمايتنا من الخارج.

حيّا الله أجهزة الأردن الأمنية من شرطة ودرك ودفاع مدني ومخابرات، حُرّاس صَحونا ونومنا؛ لينشروا الأمن والأمان في يقظتنا أو حين حلمنا، ويطبّقوا القانون والنظام؛ لمقاومة الكورونا عدو الإنسان الأول في هذا الزمان.

حيّا الله الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات، وجميع العاملين في الحقل الصحي؛ لجهودهم وتضحياتهم، الواصلين الليل بالنهار لننام ملء الأجفان.

حيّا الله الأردنيين؛ لوحدتهم الوطنية والمصطفّين لطالبهم في هذا الامتحان بتبرّعاتهم النقدية والخدمية والعينية لوزارة الصحة والحكومة.

حيّا الله قائد الوطن؛ المتحد مع هَمِّ شعبه، المقدِّس لحياة الأردنيين، القائل بأن “صحة الأردنيين أمر مقدس”.

أبشروا أيها الأردنيون، مناعتكم قوية: فالبرنامج الوطني للتطعيم الذي بدأ العام 1979 يغطي (11) مرضا قاتلا هي (شلل الأطفال، الحصبة، الحصبة الألمانية، السّل، الدفتيريا، الكزاز، النّكاف، والسعال الديكي، التهاب الكبد نوع ب، المستديمة النزلية نوع ب، والروتا)؛ فهذا كله مما يُشكّل رصيدا إيجابيا لتقوية جهاز المناعة.

ابشروا، ذاكرة جسمكم المناعية نشيطة ومُحفَّزة: فكثير منكم تحصن بمطاعيم الجدري والإنفلونزا وغيرها، وزاد ذلك نشاطا مطاعيم وأمصال التقوية التي أعطيت لكم حين تفاقُم مشكلة اللجوء السوري.

ابشروا؛ لا أمراض مستوطنة في الأردن كالبلهارسيا والملاريا واللشمانيا.

هواؤكم نظيف ونقي وليس بالملوث نسبيا ولا بالمُكَربَن.

مطركم ليس بالحمضي.

ماؤكم نقي: فلا ضرر من شرب الماء مباشرة من شبكة المياه.

غذاؤكم صحي لأن أطباق طعامكم فيها الكثير من الخضار والفواكه والبقول.

جُلكم شخوص فتية فالهَرم السكاني الأردني شبابيّ.

النظافة العامة والصرف الصحي والتنقية الصحية للمياه العادمة كلها جيدة.

عدم وجود اكتظاظ سكاني، وعيكم الصحي وثقافتكم العامة طيِّبان.

فإذا أضفنا إلى ذلك: التزامكم بإجراءات العزل والحجر الصحي الوقائي والاجتماعي والعلاجي، والتزامكم بتعليمات وزارة الصحة، وقرب إنتاج مضاد فيروسي، وقرب إنتاج مصل ولقاح ضد الكورونا، فإنّ كل هذا يقودني إلى التفاؤل بأن عدد الإصابات في الأردن سيكون أقل نسبيا من غيرنا، وحِدَّة المرض أخف، ونهايته إن شاء الله قريبة في خلال 3 إلى 4 أشهر.

وأختم بقوله تعالى: (رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) صدق العظيم.