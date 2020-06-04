“حيدر” تشارك في اجتماع تطوير التايكواندو بالاتحاد الدولي

خالد المنيزل

عمان – شاركت النجمة الأردنية السابقة لمنتخب التايكواندو، دانا حيدر، في اجتماع لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للتايكواندو، عبر الاتصال المرئي، بحضور رئيس الاتحاد، الكوري الجنوبي د.تشوي، وتخلل الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه رياضة التايكواندو، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وبينت حيدر أن أعضاء اللجنة تبادلوا وجهات النظر، ووضعوا الاقتراحات والتوصيات، التي من شأنها المساعدة في التغلب على كافة التحديات التي تواجه منظومة رياضة التايكواندو في العالم.

ومن المنتظر أن يتم تعميم التوصيات على الاتحادات في كافة انحاء العالم، من أجل الأخذ بها وتطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، وكافة العاملين في ميادين اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

يذكر ان الاتحاد الدولي قد ألغى كافة البطولات الدولية المقرر اقامتها قبل حزيران (يونيو) الحالي، وأبقى على الجولة الأخيرة من بطولة الجائزة الكبرى (جراند بري)، والمقرر إقامتها في المكسيك خلال الفترة من 28-29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبطولة العالم للشباب المزمع إقامتها في صوفيا خلال الفترة من 14-18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ومن المنتظر ان يدرس الاتحاد الدولي خلال الشهر المقبل، تحديد مواعيد التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، والتي توقفت بسبب تفشي وباء كورونا، والتي تتضمن اقامة التصفيات الآسيوية في عمان، وتصفيات القارة الأوروبية، والبطولات الدولية المفتوحة في عدد من دول العالم.

يذكر ان دانا حيدر تم اختيارها قبل ثمانية أشهر في لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، إيمانا بأهمية وقدرات العنصر النسوي، وفضلا عن إنجازاتها الدولية والآسيوية التي حققتها عندما كانت لاعبة.

وتتواجد اللاعبة دانا حيدر في كوريا الجنوبية منذ العام الماضي، حيث التحقت في جامعة سيؤول الوطنية للحصول على درجة الماجستير في إدارة الرياضة الدولية، وتعتبر دانا حيدر اللاعبة الأردنية الوحيدة التي أحرزت ميدالية أولمبية، وكان ذلك في ألعاب سنغافورة للشباب عام 2010.

لاعبو الأزرق في بطولة دولية

يشارك عشرة أطفال من اللاعبين الملتحقين ببرنامج التايكواندو، في مخيم الأزرق السوري للاجئين في الأردن، الى جانب عشرات من طلاب برنامج التايكواندو في نيبال وكمبوديا وسريلانكا، في البطولة الافتراضية الدولية للتايكواندو، والتي تنظم “عن بعد”، خلال الفترة من 4-7 تموز (يوليو) المقبل، ويشارك فيها أكثر من 300 رياضي يمثلون 20 دولة هي: أوروبا وكمبوديا وكندا وجزر كايمان وشيلي وكولومبيا واكوادور وغواتيمالا وهايتي والهند والأردن “مركز التايكواندو الإنساني” وكوريا “أعضاء فيلق السلام العالمي للتايكواندو” وماليزيا ونيبال ونيكاراغوا وبنما وروسيا وسريلانكا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية.

وتشمل البطولة البومسي الفردي والزوجي، حيث يختار اللاعب أو الفريق فقرات البومسي ويتم ارسالها للجنة التحكيم المعتمدة، لفرز النتائج واعلان الفائزين على موقع الإتحاد الدولي للتايكواندو.

وبين رئيس الاتحاد الدولي د. تشوي أن الهدف من البطولة هو منح اللاعبين روح المرح وتغيير الأجواء في ظل الحجر الصحي بسبب تفشي فايروس كورونا، وتمنى النجاح لهذا الحدث الذي سيعطي الأمل والأحلام للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم عالمي، وتعزيز روح السلام العالمي التعاون ونشر الفرح لدى الأطفال.