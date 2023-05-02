حيلة بالمكياج لإخفاء الأوردة العنكبوتية

أوردت بوابة الجمال “هاوت.دي” أن الأوردة العنكبوتية، على السيقان، تحرم المرأة من التنانير والسراويل القصيرة في الصيف، حيث تفسد هذه الشعيرات الدموية ذات اللون الأرجواني، أو الأسود جمالها.

الأوردة العنكبوتية.. مشكلة صحية أم جمالية؟

وأوضحت البوابة أنه يمكن إخفاء الأوردة العنكبوتية بحيلة بالمكياج، بوضع مستحضر التسمير الذاتي، الذي يضفي سمرة خفيفة على الجلد، تداري الأوردة ذات المظهر القبيح.

وبشكل عام، شددت “هاوت.دي” على ضرورة استشارة الطبيب، لأن الأوردة العنكبوتية قد تشير إلى الإصابة بدوالي الساقين.

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