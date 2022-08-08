حيلة تستخدمها كيت ميدلتون لتبدو فاتنة في صورها

تعتبر دوقة كامبريدج كيت ميدلتون رمز جمال للملايين في جميع أنحاء العالم. ومهما كانت المناسبة، وكلما خرجت، تلاحقها عدسات الكاميرات وتلتقط لها صوراً جذابة في كل مرة.

وترغب الكثير من النساء في محاكاة رشاقة وجمال كيت، سواء كان ذلك أمام الكاميرا أو خلفها.

وكشفت خبيرة في الموضة حيلة تقول إن كيت ميدلتون تستخدمها لتبدو صورها جميلة في كل مرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

شرحت مدربة الأزياء ميراندا لماذا تبدو كيت دائماً مذهلة في الصور، وذلك بفضل نصيحة بسيطة يمكن للجميع استخدامها.

وقالت: هل تساءلت يوماً لماذا تبدو كيت ميدلتون مذهلة جداً في صورها؟ حسناً، لقد تلقت دوقة كامبريدج بعض التدريب الإعلامي، وسأشارك حيلة صغيرة تستخدمها في كل مرة دون أن تفشل”.

وتابعت ميراندا “لقد تم تدريبها ببساطة على إبقاء ذقنها موازية للأرض. إنها لا تميلها للأسفل. ولا تميلها لأعلى، وهذا يضمن الحصول على صورة رائعة في كل مرة”.

و بينما رحب الكثيرون بالنصيحة، سارع البعض إلى الإشارة إلى أن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل كيت تبدو رائعة في الصور. وكتب أحد المعلقين “حسناً، إنها حيلة رائعة”.

وأضاف آخر “نعم أوافق، لكن كونها جميلة بشكل طبيعي يساعد كثيرا”.

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