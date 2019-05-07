حيل لإعطاء الدواء للأطفال

الغد- يواجه الكثير من الآباء صعوبة بالغة عند إعطاء الدواء للطفل، لأن الصغير “يبصق” الدواء بمنتهى السهولة. ويمكن التغلب على هذه الصعوبات ببعض الحيل البسيطة تبعا لنوع الدواء.

وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين كما نقلت الجزيرة أن أدوية الشراب غالبا ما يكون مرفقا معها حقنة من دون إبرة لتحديد الجرعة.

وبكل بساطة يمكن وضع الحقنة في ماصة (ببرونة) زجاجة الرضاعة، ثم وضعها في فم الطفل، مما يساعد على إطلاق “منعكس المص” لدى الطفل. وبهذه الطريقة غالبا ما يبتلع الطفل الدواء دون مشاكل.

وبالنسبة للأدوية ذات المذاق المر، فإنه يمكن للآباء إخفاؤها في وجبة الرضع أو في مهروس التفاح أو في الزبادي مثلا، مع مراعاة أن بعض الأدوية لا يجوز مزجها مع منتجات الألبان، وهو ما يمكن معرفته من خلال الاطلاع على النشرة الدوائية المرفقة.

أما الأقماع (التحاميل) فيمكن إدخالها بسهولة من خلال سكب ماء دافئ عليها وهي لا تزال في العبوة، علما بأنها تنزلق بصورة أفضل عندما يشير الطرف المدبب إلى الخلف.