حيل مفاجئة تساعدك على النوم بشكل أسرع

لندن- يجد الكثير من الأشخاص صعوبةً في الخلود إلى النوم سريعاً، لعدة أسباب، من بينها القلق وكثرة التفكير وحرارة الطقس.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية بعض الحيل غير المعتادة التي يمكن أن تساعد الأشخاص على النوم بشكل أسرع، وذلك نقلاً عن عدد من الخبراء.

وهذه الحيل هي:

– مكعبات الثلج:

قال خبير النوم نيل روبنسون، إن وضع مكعبات الثلج على ما يسمى بنقاط النبض بأجسامنا يساعنا على النوم سريعاً.

ونقاط النبض هي الرقبة والمعصمان، وهي المناطق التي تكون فيها الأوعية الدموية قريبة من الجلد، ما يساعد الجسم على التخلص من الحرارة التي قد تمنع الشخص من النوم.

– تدليك القدمين:

قالت ميشيل ستيفنز اختصاصية علم المنعكسات، وهو علم يهتم بدراسة تأثير نقاط معينة في اليدين والقدمين على باقي أعضاء وأجهزة الجسم: «إن تدليك القدمين يمكن أن يساعد الأشخاص في الحصول على نوم أفضل ليلاً».

وأكدت ميشيل أن هذا الأمر يساعد على الاسترخاء وتهدئة العقل والجسم.

– ارتداء الجوارب:

أكدت الدكتورة فيرينا سين، خبيرة النوم، أن ارتداء الجوارب أثناء النوم يساعد في علاج الأرق.

وقالت سين: «إن ارتداء الجوارب العريضة المريحة يمكن أن يساعد في تنشيط الدورة الدموية ويوسع الأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم بسهولة أكبر، وهو أمر مفيد للنوم».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتداء الجوارب المريحة يدعم في أذهاننا فكرة أننا في المساء، مما يسهل علينا الاسترخاء والدخول في النوم».

– أكل البيض:

قالت اختصاصية التغذية شارون ناتولي، إن تناول البيض يمكن أن يساعد الناس على النوم بشكل أسرع.

وأضافت: «تناول البيض في وقت العشاء يمكن أن يكون مهدئاً طبيعياً، فبياض البيض يساعد الجسم على الشعور بالنعاس عن طريق إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم)».

– الهمهمة:

قال موقع «The Sleep Guru» المعني بأخبار النوم، إن قيام شخص ما بالهمهمة أو إصدار صوت أشبه بطنين النحل يمكن أن يساعده على النوم بشكل أسهل في الليل.

وأشار الموقع إلى أن إصدار هذه الأصوات يخلق «اهتزازاً عميقاً» يريح العقل والجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد الجسم على إنتاج المزيد من الميلاتونين والتخلص من المشاعر السلبية.

– شرب عصير الكرز:

أكدت دراسة علمية أن شرب عصير الكرز قبل النوم بساعة يساعد على النوم لفترة أطول.

ووجدت الدراسة التي أجراها علماء في جامعة ولاية لويزيانا على مجموعة من المصابين بالأرق، أن تناول هذا المشروب يمكن أن يطيل مدة النوم لمدة ساعة و24 دقيقة.

ويرجع ذلك لاحتواء عصير الكرز على البروسيانيدين والأنثوسيانين، وهي عناصر توقف تراكم المواد الكيميائية المرتبطة قلة النوم في الدماغ.

– زيت اللافندر:

يصف عدد من خبراء النوم زيت اللافندر بأنه «علاج معجزة للأرق».

ووفقاً لمؤسسة النوم الوطنية، فإن دهن الجسم بزيت اللافندر قبل النوم «يقلل من معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يجعل الشخص في حالة استرخاء ويساعده على النوم».

– شرب الماء الناتج عن سلق الخس:

قال بعض خبراء النوم إن سلق الخس في ماء مغلي ثم شرب هذا الماء يساعد على النوم في دقائق قليلة.

واستشهد الخبراء بدراستين أجريتا في عامي 2013 و2017، وأكدتا أن الخس يحتوي على مغذيات نباتية، تسمى لاكتوكاريوم، التي يقال إنها تحفز النوم وتخفف الألم.-(وكالات)