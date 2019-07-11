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حيل موضة لإخفاء الكرش

منذ 3 ساعات
الخامات الانسيابية كالحرير والشيفون تداري الكرش- (د ب ا)

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برلين- يعد الكرش من الأسباب الرئيسية، التي تُفسد أناقة المظهر، حتى مع ارتداء ملابس فخمة.

وقالت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف إنه يمكن للمرأة إخفاء الكرش ببعض حيل الموضة، أبرزها ارتداء قطع فوقية تزدان بتقليمات طولية، في حين تتسبب التقليمات العرضية في إبراز الكرش. وللسبب ذاته ينبغي أيضا الابتعاد عن النقوش المستديرة.

وأضافت جيرلوف أنه يمكن إخفاء الكرش من خلال الإطلالة الداكنة الكاملة، كتوب وسروال باللون الأسود؛ حيث تعمل هذه التوليفة على إطالة القوام بصريا، ومن ثم يبدو القوام أكثر نحافة ورشاقة.

ومن الحيل الأخرى لإخفاء الكرش ارتداء قطعة فوقية يصل طولها إلى الخصر وذات خامة انسيابية كالحرير والشيفون، بينما ينبغي الابتعاد عن الخامات، التي تلتصق بالجسم أو الخامات المطاطة (ستريتش)؛ نظرا لأنها تسلط الضوء على الكرش.(د ب أ)

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