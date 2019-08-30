حينما تحقق أهداف الآخرين وتتجاهل أهدافك هل تظلم ذاتك؟

علاء علي عبد

عمان – يشتكي الكثير من الموظفين الناجحين من أنهم لا يتمكنون من الوصول للأهداف التي يتمنون تحقيقها. الغريب في الأمر أنهم وعلى الرغم من هذا لا يجدون أي صعوبة في تحقيق أهداف مديرهم في العمل ويسعون لإنجاز ما عليهم من مهام أولا بأول.

الواقع أن هذه مشكلة يعاني منها الكثيرون، حيث يجدون أنفسهم يضعون أهدافهم الشخصية كآخر أولوياتهم، لكنهم يعملون بجد واجتهاد لتحقيق الأهداف التي تُطلب منهم من قبل مدرائهم في العمل.

عندما يسأل المرء نفسه عن سبب هذا الأمر فإنه يبدأ بإطلاق قائمة طويلة من الأعذار مثل أن المرء يشعر بالإنهاك الشديد بعد انتهاء وقت عمله، لكنه وبطريقة ما يجد متسعا من الوقت لمشاهدة 5 حلقات متتالية من مسلسله المفضل عبر تلفزيونه الذكي!

عذر آخر قد يلجأ له المرء بأن يؤكد أن لديه الكثير من الخطط التي تقربه من هدفه والتي سيقوم بها فترة ما بعد انتهاء دوامه. لكن، وبمجرد أن يصل لمنزله عائدا من مكان عمله، فإنه يجلس دون أن يفعل أي شيء من الخطط التي ذكرها، وقبل أن يخلد للنوم يؤكد لنفسه أنه سيعمل على تنفيذ ما أراد عند عودته من العمل في النهار التالي.

وهناك من يقرر بالفعل القيام بما يساعده على الوصول لأهدافه، لكن بعد أن يخرج مع أطفاله في النزهة التي وعدهم بها، ولو وجدهم بأنهم قد صرفوا نظرهم عن الفكرة وانشغلوا بألعابهم في المنزل، فإنهم وعلى الرغم من توفر الوقت، سيقوم بإنجاز التقرير الخاص بعمله والمطلوب منه تسليمه ظهر الغد.

الواقع أن ما سبق ليس سوى أعذار نقولها لنقنع أنفسنا بأننا نريد تحقيق أهدافنا، لكن الواقع أن الأهداف التي لا نتحرك ولو خطوة صغيرة باتجاهها ستبقى مجرد أحلام لا أكثر ولا أقل.

ولمواجهة هذا الأمر وتنشيط المرء للسعي نحو أهدافه يجب عليه أن يأخذ وقتا للراحة الذهنية بين الحين والآخر يستطيع خلاله إعادة ترتيب أفكاره وإحياء الرغبة بداخله لتحقيق أهدافه ومنحها الأولوية التي تستحقها.

وقت الراحة الذهنية يمكن أن يأتي بالأشكال التالية:

– اكتب على ورقة صغيرة يوميا هدفا صغيرا واحدا يساعدك على الوصول لهدفك الكبير، وضع الورقة بمكان تستطيع أن تراه خلال النهار، كأن تعلقها على جهاز الكومبيوتر أو ما شابه. وجود مثل هذا الهدف، حتى لو كان يقربك ملي متر نحو هدفك الأساسي، سيجعل رغبتك متجددة بالوصول لما تريد يوميا.

– ضع على مكتبك شيئا يذكرك كلما نظرت إليه بأهمية الهدف الذي تسعى له، فعلى سبيل المثال لو كنت تطمح بامتلاك مكتبك الخاص، ضع أمامك صورة لمكتب فاخر أو عبارة تؤكد لك أنك تستحق أن تدير مشروعك الخاص بنفسك.

– بين الحين والآخر اترك ما بيدك من عمل وتنفس بعمق وذكر نفسك أن وصولك لهدفك ليس سوى مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.