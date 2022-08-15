حين انكسرت السروة

رشا سلامة

بحلول عصر يوم الرابع من أيلول، يكون عام كامل قد مضى على رحيل شفيق الغبرا.

لم يحدث أن عاد أحد ليخبرنا بتفاصيل ما بعد الرحيل، لكن من يعرف شفيق يجزم بأنه في عالمه الثاني يتمنطق بندقيته تارة، ويدور بحركاته الرشيقة وقيافته المشهود لها تارة، ويكمل كتابة مشروع بحثي جديد تارة، ويثير عصفاً ذهنياً لدى طلبته تارة أخرى؛ أي أن شفيق يخلُد الآن في نومه العميق، مستمتعاً بجماليات ما غرس في دنياه. والسلوى، كل السلوى، أنه قد تحرّر، برحيله من الفانية، من أي تضييق على حريّته أو خطاب كراهية أو ألم جسدي كان قد تعرّض له.

تشاء الأقدار أن يولَد طفل حيفاوي في الكويت، في العام 1953، لأب كان طبيباً لأمير البلاد آنذاك، فينال الجنسية الكويتية وعمره لمّا يزل ثمانية أعوام. وتشاء الأقدار أن يعاني هذا الطفل كثيراً بسبب تبنّيه رواية فلسطين حين ذهب في صفوفه الدراسية الأولى إلى لندن برفقة والده الذي أتمّ تخصص القلب هناك. كان شفيق يتعرّض للكمات في وجهه من أتراب بريطانيين حين يخبرهم أن بلادهم حرمته بلاده. وتشاء الأقدار أن يبقى شفيق منافحاً عن الرواية الفلسطينية بكل ما أوتي من قوة. حين ذهب إلى لبنان في برمانا، كان يدير نقاشات ساخنة دفاعاً عن الثورة الفلسطينية، كما كان يتعرّض لكدمات خلال المظاهرات التي كان يتصدّرها للتعريف بقضية فلسطين خلال دراسته في جامعة جورج تاون الأميركية.

وتشاء الأقدار أن يتخلّى الولد المكرّس للندى عن رفاهيته في الكويت، ويلتحق بصفوف الثورة الفلسطينية مقاتِلاً في جنوب لبنان، ليسلُك بعدها درب الأكاديميا بأن أنهى الدكتوراه في العلوم السياسية في أميركا. لم يكد الولد المدلل يلتقط أنفاسه قليلاً، حتى احتُلّت بلاده الثانية الكويت، فكان مدافعاً شرساً عنها عبر وسائل الإعلام العالمية.

وما بين حرب إعلامية هنا؛ بسبب رأي سياسي لشفيق، وما بين مناوشة ومحاكمة هناك؛ بسبب كتاب وثّق فيه شفيق ما لم يرُق لغيره، لم يسترح يوماً. لكن السابق كله كان هيّناً مع ما سيأتي لاحقاً من معاناة مع السرطان. ظنّ شفيق في البدء أن سرطان المعدة والمريء في مرحلته الثانية وأن العلاج ممكن، لكنه سرعان ما اكتشف أنه في المرحلة الرابعة، وعلى الرغم من ذلك بقيَ ممسكاً بالحياة بنواجذه. أتمّ كتاباته، ونشر مقالاته، وممارسة رياضة المشي وهواياته بقدر الاستطاعة وبقدر ما يتيحه له دوار العلاج الكيماوي وغثيانه، كما التزمَ بالندوات والمقابلات التلفزيونية التي كان يظهر فيها متّقد الفكر حاضر الفكاهة واسع المعرفة رغم شحوب الوجه وهزال الجسد.

طوال العام الفائت، كان شفيق يُفتَقد، وأظنه سيبقى مُفتقداً إلى ما لا نهاية؛ إذ قلّما يملك أحد الإحاطة بالجوانب كلها التي أحاط بها شفيق علماً وشغفاً وحباً ومعرفة وإصراراً وصبراً. بكى الفلسطينيون شفيق من قطاع غزة إلى الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة في العام 1948 إلى المنافي المتناثرة، بكوه جميعاً ودفعة واحدة. أغرقَ الدمع جموعاً هائلة في ليل الرابع من أيلول 2021.

حين حلّت أزمة كورونا وما رافقها من حجر منزليّ مفروض على العالم بأسره، ووسط مستجدات معركة شفيق مع السرطان، كان شغوفاً بمتابعة الأعمال الفنية، وكنت قد اقترحت عليه ذات مرة فيلماً لأحمد زكي اسمه “معالي الوزير”. قلت له آنذاك إن هذا من أكثر الأفلام العربية التي استرعت انتباهي. تلقّف الملخص الذي قدمته له عن الفيلم باهتمام، وأبلغني في اليوم التالي أنه شاهده وأن هذا الفيلم أعاده لعهد مشاهدة السينما العربية بعد غياب طويل جداً. كان يثني على أفلام أقترحها، وأخرى يُبدي عدم إعجابه بمشاهدتها.

قبل اكتشاف شفيق مرضه بأشهر، كان عائداً من لندن، وكان قد شاهدَ خلال رحلة الطائرة فيلم “ماريان وليونارد”. اقترحَ بشدة أن أشاهد الفيلم، وقال إنه تأثّر فيه أيّما تأثُّر؛ لما تشهده حياته هو من تقاطعات مع حياة ليونارد، التي كان يعصف بها المد والجزر كثيراً، لكن شاءت الأقدار أن أعثر على الفيلم عبر نتفلكس وأشاهده في ليل الثالث من أيلول؛ أي قبل وفاة شفيق بساعات في عصر اليوم التالي. لم تعد نتفلكس تعرض الفيلم بعد ذلك، رغم بحثي مراراً، كأنما هي أوصلت الرسالة واكتفت! كان شفيق غائباً عن التواصل مع الناس في الأسابيع الأخيرة حين اشتدّت وطأة السرطان عليه، ولعل آخر رسالة وصلتني منه حين كنت في إشبيلية، وكانت كلمتين “أنا صامد”. لكني، بعد أسابيع، في ليلة مشاهدة الفيلم كتبت انطباعي حوله وتذكّرت كل كلمة قالها عن تفاصيله، وأرسلتها له، بيد أنه لم يقرأها؛ إذ كان يودّع الدنيا في نهار اليوم التالي.

الآن، بعد مضيّ عام، أينعَت عشر أشجار تحمل اسم شفيق في حيفا، وعشر أشجار تحمل اسم شفيق في طبريا، كنت قد أوصيت بغرسها عبر الجمعية العربية لحماية الطبيعة؛ لأن حيفا مدينته، ولأن طبريا مدينة أمه وجدّه صدقي الطبري الذي حدثني كثيراً عنه، ومن بين ما قاله إنه تأثّر بطريقة جلسته التي لازمته حتى النهاية، حين كان يسند ظهره للخلف بارتياح ويضع ساقاً فوق ساق، مُطلِقاً يديه للبهجة وقلبه للحياة.

*صحافية وأستاذة جامعية في الإعلام