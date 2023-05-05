حين لا يكون ردعا

معاريف

الون بن دافيد 5/5/2023

غزة كانت، ما تزال، وعلى ما يبدو ستبقى الى الأبد، حجر الرحى، حائط الواقع القاسي، الذي تتحطم عليه الوعود العليلة للسياسيين ممن أقسموا بتغيير الواقع في الجنوب. فقيرة، عنيدة ومارقة تلقن لكل حكومة في إسرائيل درسا في قيود القوة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو خريج غير قليل من مثل هذه الدروس، لكن الدرس هذه المرة أليم على نحو خاص. في غضون أربعة أشهر نجحت حماس في أن تكشف حكومة اليمين ضعفها، وكذا حقيقة أن إسرائيل الممزقة مردوعة من مواجهة واسعة.

محظور الوقوع في الخطأ. حماس هي الأخرى غير معنية بمواجهة في غزة. في السنة الماضية وقفت حماس جانبا في الوقت الذي خرج فيه الجيش الإسرائيلي الى حملة إثر حملة في الضفة الغربية. وكذا عندما هاجمت إسرائيل الجهاد الإسلامي في حملة بزوغ الفجر -امتنعت حماس عن الانضمام الى القتال.

لحماس أسباب وجيهة للامتناع عن مواجهة واسعة مع إسرائيل. بعد حملة حارس الأسوار، فهم رئيس أركان حماس محمد ضيف بأن إسرائيل نجحت في أن تحرمه من معظم القدرات، حتى دون أن تنجر الى مناورة برية في القطاع. فالعائق التحت أرضي نجح حتى الآن في تحييد قدرات حماس للتسلل الى إسرائيل في نفق، القوة البحرية لحماس تضررت المرة تلو الأخرى وصواريخها أيضا حيدت في معظمها من قبل القبة الحديدية ولم تنجح في إلحاق إصابة ذات مغزى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وكان درس ضيف بأنه للمواجهة التالية مع إسرائيل هو ملزم بأن يصل مع عدد صواريخ أكبر من الـ14 ألفا التي كانت له عند بداية حارس الأسوار. هو ما يزال ليس هناك.

لكن حماس، مثلما هو حزب الله وإيران أيضا، يرون كيف تفكك هذه الحكومة أساسات القوة الإسرائيلية، تمس بالسند الاستراتيجي الأميركي وتصفي الوحدة الداخلية -وهذا يدفعهم جميعا لأن يتجرأوا على طعننا، انطلاقا من الفرضية بأن إسرائيل في وضعها الحالي ستمتنع عن رد يؤدي الى معركة واسعة. هم محقون: حكومة لا تعنى إلا بتشريع سيصفي جهاز القضاء وما تبقى من وحدة صف وطني، ستجد صعوبة في أن تقود المجتمع الإسرائيلي المنقسم الى المعركة.

وعليه، فخيرا فعل نتنياهو إذا اختار ردا مقنونا في هذا الوقت ولم يقدنا الى حملة أخرى عديمة الجدوى في غزة. يحتمل أننا لاحقا سنجد الوقت والفرصة لأن نتخلص من زعيم آخر لحماس في الفترة القريبة المقبلة، لكن هذا أيضا لن يضمن الهدوء للجنوب.

كما كان متوقعا، فإن عصبة المهرجين من قوة يهودية في الائتلاف انطلقت بالصراخ على الرد المحدود، لكن من المؤسف أن نرى أنه انضم إليهم أيضا الكثيرون من زملائي مطالبين بـ”رد قاسٍ” أكثر. وكأنه فقط إذا ما أنزلنا على غزة أطنانا عدة أخرى من القنابل، فإن الواقع في الجنوب سيتغير.

مقابر القطاع مليئة بنتائج “الرد الإسرائيلي القاسي”، الذي لم ينجح في أن يحقق أي ردع، وأرض القطاع الرملية مليئة بالخراب الذي خلفته هناك سلسلة حملات عسكرية عديمة الإنجازات الحقيقية. رئيس الوزراء نتنياهو يعرف هذا أفضل من الجميع: تحت قيادته خرج الجيش الإسرائيلي الى ثلاث حملات عديمة الجدوى في القطاع، قتلت عشرات من أفضل أبنائه ولم تنجح في أن تضمن الهدوء في الجنوب.

غزة هي تحد أمني لإسرائيل، لكن مشاكلها الأساسية ليست عسكرية، ولا يمكن حلها بالقنابل والقذائف. قطاع إقليمي ضيق ومكتظ يحشر فيه 2.2 مليون نسمة مع نقص شديد بالمياه، الطاقة والعمل.

في السنتين الأخيرين، غير الجيش الإسرائيلي تماما خططه العملياتية تجاه غزة وأعد جملة متنوعة من الأعمال المركزة، بحجوم مختلفة، عرفت كيف تجبي ثمنا أليما من حماس، دون الانجرار الى بقاء طويل على الأرض وتعريض القوات لإصابات كثيرة.

منذ سنين وإسرائيل تتعاطى مع غزة كمشكلة تكتيكية، بمثابة مرض عضال يتفجر بين الحين والآخر، وتمتنع عن معالجة جذور المرض. هذا النهج يقضي على سكان الجنوب بالعيش بين جولة وأخرى مع ظل دائم من التهديد عليهم. لم تحاول أي حكومة في السنوات الـ18 الأخيرة حتى أن تصيغ استراتيجية تسعى الى تغيير الواقع في غزة وفي الجنوب. والحكومة الحالية بالتأكيد غير قادرة على أن تجري مثل هذا البحث.

حتى وقت أخير مضى، كان ممكنا إدارة التوتر مع غزة بشكل منفصل عن ساحات أخرى. في الأشهر الأربعة الأخيرة ترتبط كل الساحات أمام إسرائيل، وغزة تصبح من أعراض مشكلة أوسع بكثير. أمام الشرخ الداخلي وضعف قيادتنا ينبغي الافتراض بأن جولات النار التي شهدناها في الجنوب وفي الشمال ستتكرر بل وستتعاظم.

أي من الجهات حولنا غير معني بمواجهة واسعة، لكنهم جميعهم يتجرأون على أخذ مخاطر أكبر ويرفعون احتمال التدهور الى معركة. الحكومة الحالية ما تزال غارقة في جدول أعمال منقطع تماما عن الواقع الإقليمي. إذا لم تصح وتبدأ بالاهتمام بالتحديات الحقيقية التي نقف أمامها، فإن الواقع سيجبي منا أثمانا باهظة أكثر بكثير من تلك التي عرفناها في العقود الأخيرة.