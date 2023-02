هاني سمير يارد

أصابَ مَنْ قدّم الأديب الأردني يحيى القيسي على الغلاف الخلفي لروايته “حيوات سحيقة” (2020) بـ”روائي وباحث”. فالرواية تتكئ على أحداث تاريخية جهد القيسي في البحث عنها وربطها ببعضها بعضا ليبني عملا فنيا، عميقا، ومحكما.

اختيار القيسي البترا يلائم موضوع الرواية، وهو مراجعة الفكر الديني بلمحة تنويرية. فالبترا تنطوي على دلالات دينية منها الواضح البين، كـ”وادي موسى”، و”مقام هارون”، وأخرى مبطنة، كـ”الدير”، والكهف، و”السيق” (البَرْزَخُ)، و”البترا”ـ الخطبة التي لم تبتَدَأ بالتحميد، وتُستفتَحْ بالتمجيد. وهناك سلسلة وثائقية لـ Dan Gibson عنوانها: Archaeology and Islam: Petra in The Qur’an.

من بين ما يوظفه القيسي في روايته قصة زواج سائحة نيوزلندية، مارغريت، جاءت إلى البترا ثم تزوجت بدويا من أهل البترا واستقرت فيها، وقد وثقت قصتها في كتابها “متزوجة من بدوي” Married to a Bedouin.

كما يستدعي الكاتب قصة مستكشف البترا الرحالة السويسري بيركهارت John Burckhardt العام 1812 فينتقل بين تلك الحقبة إلى 2012 ليخبرنا عما جرى في ذلك العام. وحسب الكاتب، فإن قصة استكشاف البترا ترتبط بمحاولة استكشاف مدينة تمبكتو في مالي التي أنجبت عددا من الفقهاء وعلماء الدين الإسلامي.

ولأن القيسي، منشغل “منذ سنوات بمراجعة الفكر الديني، ونشر ثقافة التنوير”، فقد رجع إلى حقبة مهمة مسكوت عنها من تاريخ الأردن حاول إبانها الوهابيون، دون طائل، فرض مذهبهم على مسلمي مدينة الكرك. وعليه جاء الإهداء:

“إلى فرسان الأنوار العلوية في رحلتهم الأرضية”.

الإهداء موجه لبطل الرواية، “صالح” (اسم نبي) ولكل الباحثين عن التنوير. وإن اعتبرنا أن الإهداء جزء من الرواية خُط بقلم الراوي لا الروائي، فعندها نستبعد أن يكون القيسي وضع بين السطور تجربته الشخصية التي كشف عنها في مقابلة تحدث فيها عن رحلته من الإيمان إلى الشك ومن الشك إلى الإيمان. وحسب مقال للكاتب نفسه ينفي عنه إيمانه بنوازع بطل الرواية “صالح”، فيقول: “تنشغلُ هذه الرواية بمقاربة إمكانيّة وجود حيواتٍ سابقةٍ لأرواحنا في أجساد أخرى، وإذا كان بعض الأمم يؤمنون بذلك ويعتقدون بأنَّ الجسد المادي هو قميص للروح تخلعه حين الموت، ولا يوجد ما يمنع أن تكون الروح قد عاشت تجسّدات أرضيّة من قبل، فإنّ تناولي للأمر كان فنيّاً أي توظيف هذه الثيمة لجعل الشخصية الرئيسية في الرواية “صالح” متعدّداً وعابراً للأزمنة والأمكنة، مما يتيح للرواية تقديم خبرات مختلفة ومكثفة للمتلقي… إنَّ العمل الروائي في النهاية عمل فنّي ومعرفي يمكن للقارئ أن يأخذ منه.. ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، كما أنّ العمل السردي الإبداعي… يحتمل الكثير من الطبقات المعرفية والجمالية التي تحتاج إلى متلق مبدع يُساهم مجدداً عبر كلّ قراءة في فتح الإمكانيات على آفاق جديدة لا منتهية”.

الجملة الأولى من نص الرواية تضع القارئ في مزاج وحالة نفسية أشبه بسجن رمزي، أو أمام قدر وجودي لا فكاك منه: “لا مناص مما جرى”.

يقرر الاستهلال هذا أنه لم يكن من مفر من موت “صالح”، أو ربما من بحثه عن الحقيقة الذي ساقه إلى حتفه، أو قد ينسحب مغزى الجملة على مجمل ما وقع في التاريخ البشري الذي أتى على ذكره الراوي من الأزمنة السحيقة حتى العام 2012 والمسمى بـ”الربيع العربي”.

تُذكر هذه الجملة بعنوان مسرحية بول سارتر “لا مفر” No Exist (1945) التي جاء عنوانها بالفرنسية Huis clos أي “خلف أبوب موصدة” أو In Camera أي “جلسة مغلقة” أو Dead End أي “طريق غير نافذ” فلا مخرج منه ولا فرج.

وإن اتفقت هذه الجملة الاستهلالية في رواية القيسي في معانيها مع عنوان مسرحية سارتر، فإن من مرامي الرواية ما يتفق مع فكرة تلك المسرحية: Hell is other people: “الشقاء هو الآخرون” و”ليس الشقاء حالة من صنع الله”. والشقاء في الرواية ليس العنت في معترك الحياة لتأمين الكفاف، وإنما العنت في الوصول إلى الحقيقة الدينية التي شوِّهت عبر الحقب التاريخية. وممن جاء الشقاء؟ من “الآخرين” الذين قاموا على الدين وفسروه وطبقوه وحكموا وقتلوا وعذبوا “العالمين” ومثلوا بالبشر باسمه، وبسطوته وقدسيته.

يلمح ت. س إليوت “الناقد” في مقالته الشهيرة Tradition and the Individual Talent (التراث والموهبة الفردية) إلى ضرورة أن يهضم الشاعر ما كتب قبله المتقدمون حتى يتجنب اجترار أو تكرار ما كتبوا.

لا بد أن القيسي قرأ رواية مؤنس الرزاز متاهة الأعراب في ناطحات السراب (1986) ، فكتب حيوات سحيقة على شيء من منوال “المتاهة”، لكن قارئ “المتاهة” لا يخرج بشيء ذي مغزى منها، بسبب ما وقع فيه الرزاز من “تجريب” أدى إلى “تخريب” أس فكرة الرواية بهدمه ركنين من أركانها: الزمان والمكان Setting، ناهيك عن ضبابية البطل نفسه.

في حين يقول القيسي اقتضاب ما أراد أن يقوله الرزاز، وزاد عليه بتناول مسألة التطرف الديني والإسلام السياسي والنظرة لغير المسلم، إضافة إلى حالة الاستلاب التي ما فتئ العرب يعيشونها وكل ذلك في 170 صفحة لا 400 صفحة كالرزاز الذي أخفق في قول ما يريد.

يكتشف القارئ أن ثمة تحفظا لدى القيسي على التراث التاريخي الإسلامي وأهم الفظائع التي ارتكبت فيسرد كل حالة دق عنق، وحرق، وتعذيب، وسلخ، وصلب، ونبش قبر، وغدر اقترفت باسم الدين دون التعرض للمقدس:

“نبي عظيم يتحنث في غار… وأعراب أشد كفرًا ونفاقا يتربصون به، وبلد أمين محاط بجنان النخيل والأعناب والتين والزيتون، تجبى إليه الثمرات من كل نوع، ويذهب أهله التجار المهرة في رحلتي الشتاء والصيف، وغير بعيد عنهما تبقى من أقوام بائدة لصالح وشعيب ولوط، وبقايا حجارة منجنيق بني أمية، وهي تستبيح الحرم، وتسوي الكعبة بالأرض”.