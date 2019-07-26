خاتشيك يبدد “كابوس الرعب” ويكسر الرقم القياسي لسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

أيمن وجيه الخطيب

عمان – بدد المتسابق خاتشيك شاديان، “كابوس الرعب” الذي شكله صمود الزمن القياسي لبطل سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان، الذي حققه المتسابق اللبناني روجيه فغالي في العام 2007، وقدره 1.48.76 دقيقة، وهو الرقم الذي صمد على مدار 12 عاما، حيث نجح خاتشيك اليوم الجمعة في تحطيم رقم السباق لنسخة “2019”، بتسجيله زمنا بلغ 1.48.28 دقيقة، محققا أيضا لقبه الخامس على التوالي في السباق.

قاد المتسابق خاتشيك شاديان، ركب المشاركين في السباق الذي تكون من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الثانية والثالثة على مسار بلغ طوله (3000) مترا والبداية (203) مترا، والنهاية (446) مترا، وفرق الإرتفاع (243) مترا ويبلغ مستوى التدرج (8%).

الطريق إلى القمة

تصدر خاتشيك شاديان منافسات الجولة الأولى على متن سيارة فانديمين اف 3 كوزوث، بزمن 1.49.890 دقيقة، في حين جاء المتسابق حسام سالم في المركز الثاني على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو غلاديتر بزمن 1.53.700 دقيقة، وحل المتسابق غيث وريكات في المركز الثالث على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، بزمن 1.56.92 دقيقة، وجاء المتسابق إيهاب الشرفا في المركز الرابع على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، بزمن 1.59.81 دقيقة، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز الخامس على متن سيارة ايفو 7، بزمن 2.00.29 دقيقة، والمتسابق وائل مصطفى في المركز السادس على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 7، بزمن 2.00.880 دقيقة، والمتسابق فراس الزعبي في المركز السابع على متن سيارة سوبارو امبريزا، بزمن 2.01.32 دقيقة، وجاء المتسابق أمجد عناسوة في المركز الثامن على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8 بزمن 2.02.500 دقيقة، وحل المتسابق عروة مدانات في المركز التاسع على متن سيارة سوبارو امبريزا، بزمن 2.03.54 دقيقة، وحل المتسابق محمد صبيحات في المركز العاشر على متن سيارة سيارة سوبارو امبريزا، بزمن 2.05.56 دقيقة.

وفي الجولة الثانية، تمكن خاتشيك شاديان من تحسين وقته ليتصدر الجولة الثانية بزمن 1.49.26 دقيقة، وحل حسام سالم في المركز الثاني بزمن 1.53.17 دقيقة، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث بزمن 1.58.30 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري في المركز الرابع بزمن 1.58.29 دقيقة، وحل وائل مصطفى في المركز الخامس بزمن 1.58.71 دقيقة، وجاء إيهاب الشرفا في المركز السادس بزمن 2.00.41 دقيقة، وحل محمد صبيحات في المركز السابع بزمن 2.01.30 دقيقة، وحل فراس الزعبي في المركز الثامن، وتم اعتماد نتيجته في الجولة الأولى، وحل أمجد عناسوة في المركز التاسع بزمن 2.01.79 دقيقة، وجاء عروة مدانات في المركز العاشر بزمن 2.03.83 دقيقة.

ودارت منافسات قوية في الجولة الثالثة لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، ليتوج على ضوء نتيجته المتسابق خاتشيك شاديان بطلا للسباق.

النتائج النهائية للسباق نتائج سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2019

– الأول: خاتشيك شاديان على متن سيارة فانديمين اف 3 كوزوث، بزمن محققا أفضل وقت له بزمن 1.48.28 دقيقة.

– الثاني: حسام سالم على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو غلاديتر محققا أفضل وقت له بزمن 1.53.05 دقيقة.

– الثالث: وائل مصطفى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 7، محققا أفضل وقت له بزمن 1.56.59 دقيقة.

– الرابع: غيث وريكات على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، محققا أفضل وقت له بزمن 1.56.92 دقيقة.

– الخامس: مصطفى عطاري على متن سيارة ايفو 7، محققا أفضل وقت له بزمن 1.57.19 دقيقة.

– السادس: إيهاب الشرفا على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، محققا أفضل وقت له بزمن 1.59.55 دقيقة.

– السابع: عروة مدانات على متن سيارة سوبارو امبريزا، محققا أفضل وقت له بزمن 2.00.62 دقيقة.

– الثامن: أمجد عناسوة على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8، محققا أفضل وقت له بزمن 2.00.96 دقيقة.

– التاسع: محمد صبيحات على متن سيارة سيارة سوبارو امبريزا، محققا أفضل وقت له بزمن 2.01.30 دقيقة.

– العاشر: سالم طعيمة على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، محققا أفضل وقت له بزمن 2.01.30 دقيقة.

الكؤوس والفئات

– الأول وكأس الرقم القياسي: خاتشيك شاديان.

– الثاني: حسام سالم.

– الثالث: وائل مصطفى.

الفائزون في الدفع الخلفي

– الأول: سالم طعيمة.

– الثاني: عمار القيسي.

– الثالث: شاكر جويحان.

الفائزون في الدفع الرباعي

– الأول: حسام سالم.

– الثاني: وائل مصطفى.

– الثالث: غيث وريكات.

الفائزون في الدفع الأمامي

– الأول: سند الزعبي.

– الثاني: أحمد جانخوت.

– الثالث: عاصم عارف.

– كأس المحافظة على البيئة: وائل مصطفى وعروة مدانات.

– كأس المبتدئين: محمد صبيحات.

– كأس اس ام 2: شاكر جويحان.

– كأس اس ام 4: عمار القيسي.

– كأس اس ام 5: محمد صبيحات.

– كأس اس ام 6: حسام سالم.

– كأس اس سي 1: عاصم عارف.

– كأس اس سي 3: أحمد جانخوت.

– كأس اوبن الفورمولا او اف 2: خاتشيك شاديان.