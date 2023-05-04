خاتم زواج يتيح لك الشعور بنبض قلب شريكك

قد يعاني البعض من القلق بسبب عدم رد شريكهم على رسالتهم، فإختراع الخاتم الذكي قد يكون وسيلة للإطمئنان على أن الشريك لا يزال على قيد الحياة .

وما دام هاتف شريكك متصلا بالإنترنت، سينبض الخاتم بنفس نمط قلب شريكك. كما أنه يومض خطا أحمر حول الحافة لتحريك نبضات القلب مثل مخطط كهربية القلب بالمستشفى، ما يجعله بديلا لخاتم الزواج الذهبي الكلاسيكي.

ويأتي الخاتم القابل لإعادة الشحن من صنع شركة تشيكية تسمى The Touch.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية فخاتم HB يتيح لك الشعور بنبض قلب شريكك في الوقت الفعلي بمجرد النقر عليه مرتين.