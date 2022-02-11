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“خارجية النواب” تؤكد متابعتها لأوضاع الأردنيين في أوكرانيا

10:57 م2022-02-11
السفارة الأردنية
السفارة الأردنية

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عمان- قالت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، إنها تتابع أوضاع الجالية الأردنية في اوكرانيا.
وأضافت في بيان صحفي اصدرته مساء اليوم الجمعة، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، أنها على اتصال دائم مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة، أنها تراقب عن كثب و تتابع أيضا مع الوزارة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا، وما هي الإجراءات والاحتياجات اللازمة في حال تأزم الوضع هناك، معربة عن أملها أن يتم نزع فتيل الأزمة من خلال الحوار.

10:57 م2022-02-11
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