خارجية النواب تدين العدوان الغاشم على غزة

دانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدافه المدنيين العزل، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال.

وأكدت، في بيان صحفي أصدرته اليوم على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مُطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذرت خارجية النواب من التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين، مُحملة سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد.

وقالت إن دولة الاحتلال تتحدى وبشكل صارخ القانون الدولي، وتنتهك بشكل سافر ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.