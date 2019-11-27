“خارجية النواب” تعزي بوفاة الشيخ حمود الصباح

عمان – أعربت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن خالص تعازيها ومواساتها الحارة لدولة الكويت الشقيق بوفاة سمو الشيخ حمود صباح سالم الحمود الصباح .

وعبرت، على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلة، في برقية تعزية وجهتها اليوم الأربعاء لدولة الكويت عبر سفيرها المعتمد لدى المملكة، عن تعازيها للأسرة الحاكمة بهذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته الكريمة والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر والسلوان.