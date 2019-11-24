“خارجية النواب” تهنئ الملك بتسلم جائزة رجل الدولة – الباحث

عمان – هنأ رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية، جلالة الملك عبدالله الثاني بتسلمه جائزة “رجل الدولة – الباحث” لعام 2019 في نيويورك الخميس الماضي.

وأعربت اللجنة، على لسان رئيسها النائب رائد الخزاعلة، عن اعتزازها وفخرها بجلالة الملك الذي جعل من الأردن انموذجاً في تحقيق الامن والاستقرار والوئام والتسامح على المستويين العربي والدولي.

وأكدت ان هذه الجائزة جاءت تقديراً عالمياً للسياسات الحكيمة التي ينتهجها جلالته للتعامل مع كل القضايا ودوره المحوري وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والسلام والتآخي في العالم اجمع. -(بترا)