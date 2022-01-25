خارجية النواب تُشيد بدور روسيا في إخلاء جنوب سوريا من “الإرهابيين”

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب خلدون حينا، عمق العلاقات الأردنية الروسية في مختلف المجالات، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الصديقين.

وقال حينا، خلال لقاء اللجنة بالسفير الروسي لدى عمان غليب ديسياتنيكوف، اليوم الثلاثاء، إن الأردن يعاني من الجنوب السوري حاليا بسبب مهربي المخدرات والأسلحة وتواجد الفصائل المسلحة التي تتبع العديد من الجهات.

وأضاف أن الأردن حريص على أن يبقى الجنوب السوري هادئا؛ لأن ذلك يوفر أرضية صلبة للتعاون المستقبلي بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بخط تزويد لبنان بالكهرباء والغاز الذي يعتبر بداية ترسيخ الأمن والاستقرار على الأرض السورية.

وشدد على دور روسيا الكبير في إخلاء الجنوب السوري من الجماعات الإرهابية، مطالبا بالتصدي للمهربين وعدم السماح لأي جهات غير سورية أن تبقى قريبة من الحدود مع الأردن.

وأشار حينا إلى أن أي خلل على الحدود الأردنية السورية سيزيد من سخونة الجنوب السوري وقد يتسبب بفوضى تؤثر على جميع الأطراف، وهذا قد يكون سببه عودة التنظيمات الإرهابية.

وأكد أن هناك مؤشرات على أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ بالعودة من جديد في بعض مناطق شمال العراق وشرق سورية، لهذا فإنه لن يكون مستبعدا عودة التنظيم إلى المثلث الحدودي (الأردني – السوري – العراقي)، الأمر الذي يوجب ضرورة التصدي له.

بدورهم، أكد النواب خالد البستنجي، مجدي اليعقوب، شادي فريج، سلامة البلوي، محمد بني ياسين، أهمية الدور الذي تقوم به روسيا في منطقة الشرق الأوسط، مشددين على ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

من جهته، قال ديسياتنيكوف إن روسيا تنظر بأهمية للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي تدعم إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها التوصل لاتفاق حول القضية الفلسطينية ضمن قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح ديسياتنيكوف أن روسيا تثمن المواقف الأردنية كافة الداعية لتعزيز الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة، مؤكدا أن الدور الأردني المميز يجد من الجميع التقدير والاحترام.

وأضاف: نحن مستعدون للتعاون والعمل مع الأردن لإعادة الأمن والاستقرار لسورية، خصوصا منطقة الجنوب السوري، مشيرا إلى أن القيادتين الروسية والأردنية تربطهما علاقات متجذرة أرسى دعائما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجلالة الملك عبد الله الثاني.

وأعرب عن تعازيه للشعب الأردني باستشهاد عدد من افراد القوات المسلحة الأردنية – حرس الحدود أثناء المواجهة مع عدد من مهربي المخدرات، مؤخرًا.