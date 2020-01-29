“خارجية النواب”: حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين

عمان – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة أنّ حل الدولتين هو الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وقال، خلال لقاء اللجنة اليوم الاربعاء بسفيرة الاتحاد الاوروبي لدى عمان “ماريا هاجيثيودوسيو”، إن المبادئ والمواقف الثابتة للأردن إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية ثابتة لا تتغير.

واضاف الخزاعلة أن اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب لما يسمى “بصفقة القرن” المزعومة تؤسس لأزمات قادمة في المنطقة كما ستقلب كل الموازين في المنطقة وانتشار التطرف والارهاب، مؤكدا ان هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة على الاردن.

وتابع ان القرارات الاحادية الجانب من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل ستعيد العالم الى عصور الظلام والاستبداد، وعليهما احترام والالتزام بالقرارات الدولية الأممية، مشددا على ان ما شاهده العالم بالأمس ما هو الا حملة انتخابية لا علاقة لها بالقيم والعدالة وحقوق الآخر.

وبين الخزاعلة أن الأردن قام بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وذلك من منطلق إيمان جلالة الملك عبد الله الثاني بأن ما نقوم به من جهود اتجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه علينا عقيدتنا وضميرنا وانتماؤنا للأمة العربية والإسلامية، وهي حاضرة في وجدان الهاشميين، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وطالب النواب ابراهيم بني هاني وسعود أبو محفوظ ووصفي حداد، دول الاتحاد الأوروبي الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الاعزل لدعمه في حقه في اقامة دولته المستقلة والعيش بسلام بعيدا عن كل النزاعات والقرارات العنصرية، مؤكدين ان للاتحاد الاوروبي قوة مؤثرة وضاغطة على مختلف دول العالم.

كما دعوا، “الاتحاد” للاستمرار بعمله لتحقيق المبادئ والقيم والتسامح التي اسس من اجلها ودعم الاردن سياسيا واقتصاديا لمواجهة التحديات التي تواجهه جراء الاقليم المضطرب حوله سياسيا وامنيا.

بدورها اكدت “هاجيثيودوسيو” ان الاتحاد الأوروبي جدد التزامه الثابت بحل الدولتين عن طريق التفاوض، داعية إلى ضرورة

تكثيف الجهود بشكل عاجل بهدف تحقيق هذا الحل التفاوضي.

وقالت يجب ضرورة مراعاة التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين مع مراعاة جميع قرارات الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واضافت ان العلاقة مع الاردن علاقة قوية ومتجذرة وهناك العديد من النقاط المشتركة التي تجمع الاتحاد مع الاردن بفضل حكمة قيادة جلالة الملك، مؤكدة ان خطاب جلالته في مقر الاتحاد الاوروبي، مؤخرا، تحدث بكثير من النقاط المهمة والحساسة للانسانية بشكل عام وهي محط احترام الدول الاوروبية لانه شريك مهم في المنطقة، وقد تم اخذها بعين الاعتبار.