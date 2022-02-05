خاصية جديدة في ميتا.. لمنع التحرش الجنسي￼

تمتلك ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك، ميزة جديدة تهدف إلى الحد من التحرش والاعتداء الجنسي في الواقع الافتراضي، وذلك بعد استمرار الشكاوى من وقوع حوادث مماثلة بصورة مستمرة.

الخاصية الجديدة ستمنح الصور الرمزية (الشخصيات الافتراضية) في تطبيق عالم “هورايزون” الاجتماعي وتطبيق هورايزون فينيوز “Horizon Venues” للمناسبات حدًا شخصيًا غير مرئي يحيط بالشخصية بطول أربعة أقدام لمنع الآخرين من الاقتراب أكثر من اللازم.

ولطالما ظهرت قضايا التحرش والاعتداء على الإنترنت وفي الواقع الافتراضي، حيث أفاد مركز مكافحة الكراهية الرقمية غير الربحي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن باحثيه حددوا 100 انتهاك محتمل لسياسات Meta VR.

بما في ذلك التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي، خلال 11 ساعة و30 دقيقة يقضونها في تسجيل نشاط المستخدم في التطبيق الاجتماعي VRChat.

وفي حين أن سوق الواقع الافتراضي لا يزال صغيرًا جدًا، فمن المرجح أن تصبح مثل هذه المشكلات أكثر شيوعًا مع استخدام المزيد من الأشخاص للتكنولوجيا، إذ تعد ميتا قوة دافعة وراء نمو سوق الواقع الافتراضي.